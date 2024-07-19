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從工廠翻譯到越南語講師　范氏伶勇闖台灣貢獻多元文化價值

▲透過范氏伶老師的正能量和故事，激勵更多新住民勇於追求夢想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲透過范氏伶老師的正能量和故事，激勵更多新住民勇於追求夢想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣服務站，日前邀請彰化師範大學語言中心越南語講師范氏伶，應用個人經驗，搭配深入淺出解說，傳授最實用的生活越南語，幫助新住民夫妻在日常生活上的溝通，並結合中區國稅局雲林分局、雲林縣衛生局毒品危害防制中心、斗六衛生所等單位共同宣導多元主題，辦理家庭教育活動。

雲林縣服務站為了讓初入境的新住民了解移民法修正後放寬的相關規定，辦理家庭教育活動，並特別邀請長期致力於語言教學的越南語講師范氏伶，進行生活越南語解說，協助新住民夫妻透過簡單而生活化的越南語進行溝通，促進彼此交流與互動。

范氏伶早期在越南工廠擔任翻譯工作，因緣際會來到台灣後，透過參與華語師資培訓，持續提升自己的教學能力，期許為台灣社會貢獻多元的文化價值。范氏伶目前在彰師大語文中心教授越南語課程，教學方式不僅注重專業性，更帶給學生探索越南文化風情的樂趣，許多學生對此讚不絕口。

除此之外，范氏伶積極投入社區教育工作，擔任越南僑裔高階人才在台協會（OVIAT）理事長，為新住民提供生活適應、親子教育等資源。雲林縣服務站特別邀請其擔任7月家庭教育日的外聘老師，讓初入境新住民能感受到熟悉感及親切感，透過范氏伶的正能量和故事，激勵更多新住民勇於追求夢想，跨越文化融合的障礙，共同建構一個更加包容和繁榮的社會。

▲透過范氏伶老師的正能量和故事，激勵更多新住民勇於追求夢想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站舉辦家庭教育及法令宣導課程，邀請彰化師範大學語言中心越南語講師范氏伶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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