　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「新住民基本法」壓線三讀　內政部：持續精進照顧服務措施

▲▼院會挑燈夜戰清倉法案。（圖／記者杜冠霖攝）

▲院會挑燈夜戰清倉法案。（圖／記者杜冠霖攝）

記者陳家祥／台北報導

各界關注的新住民專法，經立法院朝野多次協商後，16日於院會最後一天壓線訂為「新住民基本法」，法案要求內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關。內政部部長劉世芳表示，感謝立法院朝野各黨團及委員的支持，在短時間內即通過專法，法案明確規範新住民就業、通譯、媒體近用權等各項權益保障事項，內政部將會同中央地方各相關機關積極落實推動各項工作。

三讀條文明訂，內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，以統籌規劃、研究、諮詢、協調、推動、促進新住民就學、就業、培力、關懷協助及多元服務的相關事宜。政府每年應針對我國新住民總體支持事項檢討，包含政策基本方向、各領域具體措施、支持經費來源及分配、其他新住民支持相關事務，每五年進行調查、擬定計畫，並將調查結果公開於網站。

三讀條文明訂，政府機關處理新住民事務，應使新住民得以其語言陳述意見，各該政府機關必要時應聘請通譯傳譯之。並鼓勵各媒體事業製播新住民語言文化之廣播、電視節目或影音，並得予獎勵或補助，以保障新住民媒體近用權。

內政部表示，本次專法的重點在於擴大新住民的定義，除了婚姻移民，還擴及專業移民和技術移民；表示我國政府歡迎來自世界各地的朋友來到台灣，共同努力在這片土地上一起打拼。此外，專法也明定政府應辦理生活適應輔導、就業權益保障等八大照顧服務措施。

為使新住民得以使用其語言陳述意見，政府必要時應提供該語言之通譯服務；新住民發展基金管理會應納入新住民或新住民子女代表，並鼓勵新住民投入公共參與，增進多元文化交流，新住民各項權益事項，均予具體化、法制化，以有效確保新住民權益。

內政部指出，本法通過後，中央及地方政府將全面檢討並修正各項法規和措施，逐步建構更多元且友善的環境，完善新住民權益，讓新住民家庭在台灣安心久住。由於移民事務十分多元，涉及衛生、勞動、教育、文化等多個機關，為提升行政效能，行政院新住民事務協調會報的層級與功能，未來也相應調整，以有效即時解決跨部會議題。

劉世芳強調，內政部將持續結合中央部會、地方政府及民間力量，完善新住民相關政策，打造更友善的生活環境，相信在各方共同努力下，台灣將成為更加多元、和諧及友善移民的社會。

ET快訊
近身球衝突！陳金鋒震怒針對兄弟洋投　張育成也開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幼兒園案控「綠營啃血饅頭」　鍾沛君還原時間線：又操弄一次

「新住民基本法」壓線三讀　內政部：持續精進照顧服務措施

林佳龍核心幕僚「內定接任駐美副代表」！賴清德最新外交人事曝光

馬拉松議程結束！　韓國瑜向三黨團致意：我們雖然打架仍有不錯成績單

久違藍綠合！國會挑燈夜戰清倉法案　「新住民基本法」壓線三讀通過

幕後／北美派、拉美派互鬥　賴清德、林佳龍親信楊懿珊赴美壓陣

幼兒園爭議藍綠交火　綠議員反擊：多名幼童受害還幫北市府護航

信義狼師案延燒！黃珊珊稱「教育局是蔡炳坤督導」惹議　急更改內文

不甩立院邀賴清德報告決議！　總統府：憲法法庭裁判前不宜行動

虐童加重刑責！　立院三讀：凌虐未滿7歲兒童加重其刑至1／2

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

幼兒園案控「綠營啃血饅頭」　鍾沛君還原時間線：又操弄一次

「新住民基本法」壓線三讀　內政部：持續精進照顧服務措施

林佳龍核心幕僚「內定接任駐美副代表」！賴清德最新外交人事曝光

馬拉松議程結束！　韓國瑜向三黨團致意：我們雖然打架仍有不錯成績單

久違藍綠合！國會挑燈夜戰清倉法案　「新住民基本法」壓線三讀通過

幕後／北美派、拉美派互鬥　賴清德、林佳龍親信楊懿珊赴美壓陣

幼兒園爭議藍綠交火　綠議員反擊：多名幼童受害還幫北市府護航

信義狼師案延燒！黃珊珊稱「教育局是蔡炳坤督導」惹議　急更改內文

不甩立院邀賴清德報告決議！　總統府：憲法法庭裁判前不宜行動

虐童加重刑責！　立院三讀：凌虐未滿7歲兒童加重其刑至1／2

快訊／桃機深夜傳槍響！歹徒拒檢衝撞警車　航警開13槍仍被逃脫

嘉義男「乙醚毛巾」摀妻口鼻掐脖　嘉院裁定羈押禁見

幼兒園案控「綠營啃血饅頭」　鍾沛君還原時間線：又操弄一次

夏季持妝必備「超強妝前乳」盤點！蘭蔻、怡麗絲爾潤色小金管連Jolin都愛用

女子肚子太大以為懷孕　醫一查竟是「巨大腫瘤」

小商人揭幼兒園狼師個資怒嗆政府「歡迎來罰」　呱吉逆風發聲

「新住民基本法」壓線三讀　內政部：持續精進照顧服務措施

熬夜晚睡恐傷害心臟！營養師傳授「護心5招」快學起來

滷味「滷太久」恐致癌！譚敦慈：會產生氧化膽固醇

衛福部稱未禁止報導兒少案細節　「幼兒園非學校」讓媒體人們怒了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

快訊／監委調查北市幼兒園性侵案　公布幼兒園名稱、狼師姓名

久違藍綠合！國會挑燈夜戰清倉法案　「新住民基本法」壓線三讀通過

信義狼師案延燒！黃珊珊這句話惹議

施明德長女施雪蕙離世　陳水扁曾資助百萬換肺救命

韓國瑜向三黨團致意：有不錯成績單

幕後／綠委一度惹怒柯文哲！電業法通過民眾黨版本　撕「沒用8席」抹黑

幕後／北美派、拉美派互鬥　賴清德、林佳龍親信楊懿珊赴美調和

賴清德外交人事布局曝！她內定接任駐美副代表

幼兒園爭議藍綠交火　綠議員反擊：多名幼童受害還幫北市府護航

卓榮泰：軍公教加薪帶動民間加薪

不甩立院邀賴清德報告決議！　總統府：憲法法庭裁判前不宜行動

「新住民基本法」壓線三讀　內政部：持續精進照顧服務措施

幼兒園監視器影像曝　狼師狡猾閃鏡頭、教育局調查慢半拍稱「沒畫面」

幼兒園案還原時間線　鍾沛君控：綠營又啃血饅頭

更多熱門

相關新聞

久違藍綠合！國會挑燈夜戰清倉法案　「新住民基本法」壓線三讀通過

久違藍綠合！國會挑燈夜戰清倉法案　「新住民基本法」壓線三讀通過

立法院會今（16日）持續清倉法案，晚間10點左右處理到攸關「新住民權益」相關草案，朝野三方對於法案名稱、專責機構設置爭議不斷，最終經過約半個小時協商後，多數條文採用行政院版本，爭議條文則進入表決階段，法案名稱採用在野黨所提「新住民基本法」，更在多條條文表決時久違「藍綠合」投出100票贊成，民眾黨團8席立委則多採取「反綠、缺席藍」投票策略，經過兩個小時審議，該案順利於晚間11點44分壓線通過。

嘉檢攜手移民署宣導反詐騙

嘉檢攜手移民署宣導反詐騙

南投縣委普台高中舉辦新住民第二代夏令營

南投縣委普台高中舉辦新住民第二代夏令營

地方制度法修法通過　4縣市下屆可多一名山地原住民議員

地方制度法修法通過　4縣市下屆可多一名山地原住民議員

批內政部避重就輕　黃國昌談鄭文燦案

批內政部避重就輕　黃國昌談鄭文燦案

關鍵字：

內政部新住民

讀者迴響

熱門新聞

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

喝到口水可不可！受害者現身：我是什麼很賤的人嗎

培諾米達信義幼兒園毛畯珅性侵女童！監察院要查北市府

救護車國道鳴笛被擋道！18歲癌末男撐不到家

快訊／台南男女受困住處電梯3天

快訊／Kobe爸爸驚傳過世享壽69歲

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

試管男嬰在「產後護理之家」腦受損亡

曼谷飯店爆氰化物毒殺6人亡　總理到場視察

陳金鋒震怒針對艾士特　張育成也開嗆

冷氣開28度、只吹4小時一周電費破千！內行揪2關鍵

小祿認了分手小9歲正妹女友

颱風可能下周生成！專家曝1模式路徑近台　氣象署：各國預報分歧大

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面