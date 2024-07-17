「新住民基本法」壓線三讀　內政部：持續精進照顧服務措施

▲院會挑燈夜戰清倉法案。（圖／記者杜冠霖攝）



記者陳家祥／台北報導

各界關注的新住民專法，經立法院朝野多次協商後，16日於院會最後一天壓線訂為「新住民基本法」，法案要求內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關。內政部部長劉世芳表示，感謝立法院朝野各黨團及委員的支持，在短時間內即通過專法，法案明確規範新住民就業、通譯、媒體近用權等各項權益保障事項，內政部將會同中央地方各相關機關積極落實推動各項工作。

三讀條文明訂，內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，以統籌規劃、研究、諮詢、協調、推動、促進新住民就學、就業、培力、關懷協助及多元服務的相關事宜。政府每年應針對我國新住民總體支持事項檢討，包含政策基本方向、各領域具體措施、支持經費來源及分配、其他新住民支持相關事務，每五年進行調查、擬定計畫，並將調查結果公開於網站。

三讀條文明訂，政府機關處理新住民事務，應使新住民得以其語言陳述意見，各該政府機關必要時應聘請通譯傳譯之。並鼓勵各媒體事業製播新住民語言文化之廣播、電視節目或影音，並得予獎勵或補助，以保障新住民媒體近用權。

內政部表示，本次專法的重點在於擴大新住民的定義，除了婚姻移民，還擴及專業移民和技術移民；表示我國政府歡迎來自世界各地的朋友來到台灣，共同努力在這片土地上一起打拼。此外，專法也明定政府應辦理生活適應輔導、就業權益保障等八大照顧服務措施。

為使新住民得以使用其語言陳述意見，政府必要時應提供該語言之通譯服務；新住民發展基金管理會應納入新住民或新住民子女代表，並鼓勵新住民投入公共參與，增進多元文化交流，新住民各項權益事項，均予具體化、法制化，以有效確保新住民權益。

內政部指出，本法通過後，中央及地方政府將全面檢討並修正各項法規和措施，逐步建構更多元且友善的環境，完善新住民權益，讓新住民家庭在台灣安心久住。由於移民事務十分多元，涉及衛生、勞動、教育、文化等多個機關，為提升行政效能，行政院新住民事務協調會報的層級與功能，未來也相應調整，以有效即時解決跨部會議題。

劉世芳強調，內政部將持續結合中央部會、地方政府及民間力量，完善新住民相關政策，打造更友善的生活環境，相信在各方共同努力下，台灣將成為更加多元、和諧及友善移民的社會。