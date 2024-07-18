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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三級機關額滿　內政部先成立「新住民權益保障籌備處」

▲▼內政部務會報會後記者會。（圖／內政部提供）

▲內政部長劉世芳主持部務會報後記者會。（圖／內政部提供）

記者陳家祥／台北報導

立法院日前三讀通過《新住民基本法》，明定內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，統籌規劃相關事宜。對此，移民署長鐘景琨18日在部務會報後受訪表示，依《中央行政機關組織基準法》規範，三級機關已經額滿，部長劉世芳指示先成立「新住民權益保障籌備處」，後續會進行規劃研議。

依立法院通過的《新住民基本法》，要成立三級機關？移民署長鐘景琨指出，成立三級機關有一定作業程序，至於是否為「署」，依《中央行政機關組織基準法》內，三級機關已經額滿，現階段會以籌備處的方式來推動。

鐘景琨說，包括尋覓廳舍、法制作業、調整組織員額等規劃事項，現階段部長已經指示先行成立「新住民權益保障籌備處」，後續會來規劃，且還要跟人事總處和主計總處等相關機關來研議，所以還需要一點時間。

而《新住民基本法》擴大新住民定義，目前國家人口老化嚴重，之後希望移民家庭可以在台灣長久居住，目標是取得身分證？還是有助於以後人口擴充？內政部長劉世芳說，「都有」。

劉世芳說明，目前在台灣的新住民大部分是因為婚姻關係，所以希望他們融入台灣的生活，也取得中華民國國民身份，但在取得國民身份之前，語言適應、生活適應方面會協助他們，將編列更多經費協助。

至於投資移民與技術移民方面，劉世芳說，包括未來攬才，譬如來台灣的留學生和移工，經過勞動部、教育部的協助與教育，從藍領變白領，也可以納入新住民權益保障法，等到一定時間可以取得永久居留證，朝這方面邁進。

劉世芳強調，法律通過就會進行，未來如果有「署」的話，必須要由行政院通過，但現在「署」名額已經滿了，她說，籌備處不是只針對公務員，還是要編列經費，再加上移民署內本來就有「新住民產業發展基金」，每年3億，會用基金滾動照顧已經在台灣、未來要來台灣的新住民。

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