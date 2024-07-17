《新住民基本法》三讀通過　藍委：政府有責任善待台灣的「家人」

▲國民黨籍立委張智倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院昨（16）日挑燈夜戰審議新住民專法，國民黨團要求制定更高位階的《新住民基本法》，民進黨團則主張名稱同行政院版《新住民權益保障法》，表決結果通過國民黨團與國民黨立委張智倫所提版本。內政部長劉世芳17日承諾，將積極落實推動各項工作，藍委張智倫指出，新住民是台灣的「家人」，政府有責任落實《新住民基本法》精神，以專責機關統籌推動新住民事務。

張智倫表示，我國新住民加上其子女突破百萬人，尤其新北市新住民人數位居全台各縣市之首，然而新住民事務往往散落在不同部會，新住民常因語言不通、缺乏通譯，難以尋求相關單位協助，他認為，新住民在台落地生根、孕育下一代，成為撐起台灣經濟的重要支柱，政府有責任善待他們。

《新住民基本法》最早於2017年被提出，歷經三屆立法院倡議，終於在第11屆成功立法。張智倫今在臉書分享，自己在今年2月宣誓就職立委後，即著手研擬提出《新住民基本法》草案，也在6月舉行公聽會，讓新住民團體與政府單位交流意見；後續在各政黨立委不斷要求下，行政院於6月21日提出版本，得以併案審查；再經立法院長韓國瑜與各黨團立委7月2日、7月9日、7月12日密集協商，一步步完善法案內容。

《新住民基本法》三讀條文中，將婚姻移民、專業人士、技術移民和投資移民，也將新住民子女納入；另外，「新住民發展基金管理會」委員組成 ，須納入新住民或新住民子女代表。三讀條文也明定，直轄市、縣市政府應設「新住民家庭服務中心」，提供家庭、婚姻及育兒等諮詢服務，以及心理與法律諮詢資源轉介；對於新住民家庭子女，政府應提供輔導措施，以協助其適應生活。

張智倫說，2014年以前，台灣在緬甸沒有設置辦事處，想辦理護照須前往泰國，承受舟車勞頓之苦，前立委張慶忠與立委林德福攜手合作，終於在馬英九政府時期促成「駐緬甸台北經濟文化辦事處」成立，得以辦理護照、簽證等業務，並提供僑民服務與旅外國人急難救助，造福無數緬甸華僑。未來也會傳承父親張慶忠的服務精神，持續為緬甸華僑及新住民爭取權益，政府也應栽培新二代和新南向人才，為台灣注入邁向國際的「新動力」。