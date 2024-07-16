　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

久違藍綠合！國會挑燈夜戰清倉法案　「新住民基本法」壓線三讀通過

▲▼院會挑燈夜戰清倉法案。（圖／記者杜冠霖攝）

▲院會挑燈夜戰清倉法案。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（16日）持續清倉法案，晚間10點左右處理到攸關「新住民權益」相關草案，朝野三方對於法案名稱、專責機構設置爭議不斷，最終經過約半個小時協商後，多數條文採用行政院版本，爭議條文則進入表決階段，法案名稱採用在野黨所提「新住民基本法」，更在多條條文表決時久違「藍綠合」投出100票贊成，民眾黨團8席立委則多採取「反綠、缺席藍」投票策略，經過兩個小時審議，該案順利於晚間11點44分壓線通過。

該案協商過程中光是法案名稱、專責機構設置都爭議不斷，白委麥玉珍所提修正動議被質疑以基本法位階大開後門，偷渡陸配取得身分證縮短年限等相關作為，最終，法案確定名稱為「新住民權益保障法」，在野黨立委在名稱、保障對象、專責機構等都未再堅持。但協商後，白黨團因不滿被抹紅宣布撤簽，為法案三讀再添變數。

民眾黨團今在立法院會提出修正動議，期間更發生麥玉珍助理誤傳修正動議的烏龍，最終，民眾黨團法案名稱堅持使用新住民基本法，至於被認為是爭議條文的部分，則加上但書「政府對於不同國籍或地區之新住民，除法律另有規定外，行政措施應一律平等」。

今院會針對藍白黨團、政院版本爭點法條進行表決，法案名稱部分，採用藍白所提「新住民基本法」，爭議條文部分，第一條部分，久違藍綠合投出100票贊成，三讀通過國民黨團版本，為落實憲法保障多元文化精神，保障新住民各項基本人權，協助其融入我國社會，建立共存共榮之族群關係，特制定本法。民眾黨團雖在場但並未參與投票。

第三條條文同樣以藍綠合100票贊成，通過國民黨團所提再修正動議，本法主管機關為內政部。所定事項涉及各目的事業主管機關職掌者，由各目的事業主管機關辦理。

三讀條文明訂，內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，以統籌規劃、研究、諮詢、協調、推動、促進新住民就學、就業、培力、關懷協助及多元服務的相關事宜。政府每年應針對我國新住民總體支持事項檢討，包含政策基本方向、各領域具體措施、支持經費來源及分配、其他新住民支持相關事務，每五年進行調查、擬定計畫，並將調查結果公開於網站。

三讀條文明訂，政府機關處理新住民事務，應使新住民得以其語言陳述意見，各該政府機關必要時應聘請通譯傳譯之。並鼓勵各媒體事業製播新住民語言文化之廣播、電視節目或影音，並得予獎勵或補助，以保障新住民媒體近用權。
 

ET快訊
近身球衝突！陳金鋒震怒針對兄弟洋投　張育成也開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬拉松議程結束！　韓國瑜向三黨團致意：我們雖然打架仍有不錯成績單

久違藍綠合！國會挑燈夜戰清倉法案　「新住民基本法」壓線三讀通過

幕後／北美派、拉美派互鬥　賴清德、林佳龍親信楊懿珊赴美壓陣

幼兒園爭議藍綠交火　綠議員反擊：多名幼童受害還幫北市府護航

信義狼師案延燒！黃珊珊稱「教育局是蔡炳坤督導」惹議　急更改內文

不甩立院邀賴清德報告決議！　總統府：憲法法庭裁判前不宜行動

虐童加重刑責！　立院三讀：凌虐未滿7歲兒童加重其刑至1／2

幕後／綠委一度惹怒柯文哲！電業法通過民眾黨版本　撕「沒用8席」抹黑

中共制裁對台軍售美企　外交部強硬三問：哪個國家一再越界踩線？

藍推解除赴陸團禁令　立院通過公決案

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

馬拉松議程結束！　韓國瑜向三黨團致意：我們雖然打架仍有不錯成績單

久違藍綠合！國會挑燈夜戰清倉法案　「新住民基本法」壓線三讀通過

幕後／北美派、拉美派互鬥　賴清德、林佳龍親信楊懿珊赴美壓陣

幼兒園爭議藍綠交火　綠議員反擊：多名幼童受害還幫北市府護航

信義狼師案延燒！黃珊珊稱「教育局是蔡炳坤督導」惹議　急更改內文

不甩立院邀賴清德報告決議！　總統府：憲法法庭裁判前不宜行動

虐童加重刑責！　立院三讀：凌虐未滿7歲兒童加重其刑至1／2

幕後／綠委一度惹怒柯文哲！電業法通過民眾黨版本　撕「沒用8席」抹黑

中共制裁對台軍售美企　外交部強硬三問：哪個國家一再越界踩線？

藍推解除赴陸團禁令　立院通過公決案

喝茶真的能減肥？營養師揭秘「減少體脂肪形成」真實效果

延後3年退休理由曝光　戴資穎爭巴黎奧運金牌：比之前更難

馬拉松議程結束！　韓國瑜向三黨團致意：我們雖然打架仍有不錯成績單

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

相關新聞

信義狼師案延燒！黃珊珊這句話惹議

信義狼師案延燒！黃珊珊這句話惹議

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長兒子毛畯珅涉嫌性侵學童，民進黨質疑前後任台北市長柯文哲、蔣萬安未即刻處理，其中柯市府是因2022年7月就發生第一案，卻未讓狼師暫離幼兒園，導致更多孩童受害。前台北市副市長黃珊珊16日表示，自己從未督導過教育局，當時是前台北市副市長蔡炳坤督導；但由於蔡炳坤後續因病請假，黃此番言論被質疑不當，黃事後也緊急刪除該段文字。

立院三讀　凌虐未滿7歲童加重刑至1/2

立院三讀　凌虐未滿7歲童加重刑至1/2

幕後／綠委一度惹怒柯文哲！電業法通過民眾黨版本　撕「沒用8席」抹黑

幕後／綠委一度惹怒柯文哲！電業法通過民眾黨版本　撕「沒用8席」抹黑

快訊／藍白聯手拍板　邀請賴清德赴立院國情報告

快訊／藍白聯手拍板　邀請賴清德赴立院國情報告

3重要官員缺席忘請假　韓國瑜笑虧「罰寫一百遍」

3重要官員缺席忘請假　韓國瑜笑虧「罰寫一百遍」

關鍵字：

新住民國民黨立法院民進黨民眾黨

讀者迴響

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面