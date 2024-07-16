久違藍綠合！國會挑燈夜戰清倉法案　「新住民基本法」壓線三讀通過

▲院會挑燈夜戰清倉法案。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（16日）持續清倉法案，晚間10點左右處理到攸關「新住民權益」相關草案，朝野三方對於法案名稱、專責機構設置爭議不斷，最終經過約半個小時協商後，多數條文採用行政院版本，爭議條文則進入表決階段，法案名稱採用在野黨所提「新住民基本法」，更在多條條文表決時久違「藍綠合」投出100票贊成，民眾黨團8席立委則多採取「反綠、缺席藍」投票策略，經過兩個小時審議，該案順利於晚間11點44分壓線通過。

該案協商過程中光是法案名稱、專責機構設置都爭議不斷，白委麥玉珍所提修正動議被質疑以基本法位階大開後門，偷渡陸配取得身分證縮短年限等相關作為，最終，法案確定名稱為「新住民權益保障法」，在野黨立委在名稱、保障對象、專責機構等都未再堅持。但協商後，白黨團因不滿被抹紅宣布撤簽，為法案三讀再添變數。

民眾黨團今在立法院會提出修正動議，期間更發生麥玉珍助理誤傳修正動議的烏龍，最終，民眾黨團法案名稱堅持使用新住民基本法，至於被認為是爭議條文的部分，則加上但書「政府對於不同國籍或地區之新住民，除法律另有規定外，行政措施應一律平等」。

今院會針對藍白黨團、政院版本爭點法條進行表決，法案名稱部分，採用藍白所提「新住民基本法」，爭議條文部分，第一條部分，久違藍綠合投出100票贊成，三讀通過國民黨團版本，為落實憲法保障多元文化精神，保障新住民各項基本人權，協助其融入我國社會，建立共存共榮之族群關係，特制定本法。民眾黨團雖在場但並未參與投票。

第三條條文同樣以藍綠合100票贊成，通過國民黨團所提再修正動議，本法主管機關為內政部。所定事項涉及各目的事業主管機關職掌者，由各目的事業主管機關辦理。

三讀條文明訂，內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，以統籌規劃、研究、諮詢、協調、推動、促進新住民就學、就業、培力、關懷協助及多元服務的相關事宜。政府每年應針對我國新住民總體支持事項檢討，包含政策基本方向、各領域具體措施、支持經費來源及分配、其他新住民支持相關事務，每五年進行調查、擬定計畫，並將調查結果公開於網站。

三讀條文明訂，政府機關處理新住民事務，應使新住民得以其語言陳述意見，各該政府機關必要時應聘請通譯傳譯之。並鼓勵各媒體事業製播新住民語言文化之廣播、電視節目或影音，並得予獎勵或補助，以保障新住民媒體近用權。

