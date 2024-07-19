美前國安顧問建議台灣國防支出應為GDP5%　柯文哲：先到3%

記者陳家祥／台北報導

共和黨總統參選人川普過去在總統任內的國安顧問的歐布萊恩，日前建議台灣應增加國防支出達GDP的5%，展現防衛的意志。對此，民眾黨主席柯文哲19日受訪說，就目前國內狀況考量以及跟美方討論過，大概國防預算佔GDP的3%，沒有到5%這麼高，「我想是這樣從2.5%到3%先這樣，到5%到底有沒有需要，那到時再講」。

▲民眾黨主席柯文哲、黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



針對川普的前國安顧問歐布萊恩建議台灣應將國防支出增加到GDP的5%，但此狀況下可能會破兆？柯文哲說，關於國防預算，在蔡英文總統任內好不容易從2%增加到2.5%，「當時總統大選時，綜合各方考量，台灣大概到3%就差不多」。

柯文哲強調，重點不是花多少錢，而是要做什麼、內容是什麼。就目前國內狀況考量以及跟美方討論過，大概國防預算佔GDP的3%，沒有到5%這麼高，「我想是這樣從2.5%到3%先這樣，到5%到底有沒有需要，那到時再講」。

至於尋求連任的拜登是否退選，柯文哲坦言，已經剩下沒有多久，「我想利弊參半，這是美國的國家政黨問題，這哪裡是我們…，如果我是名嘴，我就在那評論，但做為政治場合就是保持觀察而已」。