川普超正孫女助選！甜笑曝爺爺糗事走紅　網起底職業：有家族基因

▲川普17歲的正妹孫女凱伊最近因在共和黨全代會上發言而引起矚目。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普躲過暗殺驚魂後出席共和黨全國代表大會，川普家族也紛紛到場加油打氣。期間，17歲的孫女凱伊（Kai Trump）上台發表了演講，亮麗的外表和風趣的言辭瞬間擄獲眾人的心，令她在一夕間聲名大噪，而網友們也發現，年紀輕輕的凱伊居然還是一名高爾夫球選手，直呼「真的有川普的家族基因」。

As a father, I could not be more proud of my daughter Kai and the amazing job she did last night. She reached out to me on Monday morning and simply said she feels very strongly that she wants to talk about her grandfather at the RNC and she nailed it! pic.twitter.com/8QXiPO4jlu — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 18, 2024

綜合NPR等外媒報導，凱伊在發布演講時形容，川普對她來說只是個普通的爺爺，「他會趁爸媽不注意時狂塞糖果和汽水給我們，也總是關心我們在學校的表現，甚至還會在我上課的時候打來問我的高爾夫球打得怎麼樣，並滔滔不絕地跟我分享他的經驗，直到我提醒他我還在上課，才願意把電話掛斷」。

▲凱伊的演講逗笑了台下的川普。（圖／翻攝自X）

凱伊幽默的言辭令台下哄堂大笑，而坐在台下的川普則滿臉笑容、一臉慈祥地看著孫女，為孫女感到驕傲的心情溢於言表。與此同時，凱伊也強調，「即使祖父目前面臨多起法庭案件，但他依舊不忘關心我的生活，不斷鼓勵我努力成為最成功的人。顯然，祖父的標準很高，但誰知道呢？也許有一天我會跟上他的腳步。」

凱伊也在演講中提及川普13日在賓州造勢集會遇襲一事，表示自己聽到祖父遭到槍擊時感到十分震驚，不過祖父始終保持堅強，「很多人讓他經歷了地獄般的折磨，但他始終堅挺不倒。」

2007年出生的凱伊是小川普（Donald Trump Jr.）與前妻凡妮莎（Vanessa Trump）的長女，今年只有17歲的她是川普10個孫子中年紀最大的一位。儘管川普家族備受矚目，但凱伊卻致力於在公共活動和私人生活之間保持平衡。除了家庭政治領域外，她和川普一樣，也對高爾夫球充滿熱情，還曾在2024年初贏得川普國際高爾夫俱樂部的女子組冠軍。