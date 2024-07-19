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川普超正孫女助選！甜笑曝爺爺糗事走紅　網起底職業：有家族基因

▲▼川普17歲正妹孫女凱伊（Kai Trump）。（圖／翻攝自X）

▲川普17歲的正妹孫女凱伊最近因在共和黨全代會上發言而引起矚目。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普躲過暗殺驚魂後出席共和黨全國代表大會，川普家族也紛紛到場加油打氣。期間，17歲的孫女凱伊（Kai Trump）上台發表了演講，亮麗的外表和風趣的言辭瞬間擄獲眾人的心，令她在一夕間聲名大噪，而網友們也發現，年紀輕輕的凱伊居然還是一名高爾夫球選手，直呼「真的有川普的家族基因」。

綜合NPR等外媒報導，凱伊在發布演講時形容，川普對她來說只是個普通的爺爺，「他會趁爸媽不注意時狂塞糖果和汽水給我們，也總是關心我們在學校的表現，甚至還會在我上課的時候打來問我的高爾夫球打得怎麼樣，並滔滔不絕地跟我分享他的經驗，直到我提醒他我還在上課，才願意把電話掛斷」。

▲▼川普17歲正妹孫女凱伊（Kai Trump）。（圖／翻攝自X）

▲凱伊的演講逗笑了台下的川普。（圖／翻攝自X）

凱伊幽默的言辭令台下哄堂大笑，而坐在台下的川普則滿臉笑容、一臉慈祥地看著孫女，為孫女感到驕傲的心情溢於言表。與此同時，凱伊也強調，「即使祖父目前面臨多起法庭案件，但他依舊不忘關心我的生活，不斷鼓勵我努力成為最成功的人。顯然，祖父的標準很高，但誰知道呢？也許有一天我會跟上他的腳步。」

凱伊也在演講中提及川普13日在賓州造勢集會遇襲一事，表示自己聽到祖父遭到槍擊時感到十分震驚，不過祖父始終保持堅強，「很多人讓他經歷了地獄般的折磨，但他始終堅挺不倒。」

2007年出生的凱伊是小川普（Donald Trump Jr.）與前妻凡妮莎（Vanessa Trump）的長女，今年只有17歲的她是川普10個孫子中年紀最大的一位。儘管川普家族備受矚目，但凱伊卻致力於在公共活動和私人生活之間保持平衡。除了家庭政治領域外，她和川普一樣，也對高爾夫球充滿熱情，還曾在2024年初贏得川普國際高爾夫俱樂部的女子組冠軍。

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