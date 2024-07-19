她稱付美保護費「很划算」　賴士葆諷：變美國乾兒子？

▲賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

對於美國共和黨總統候選人川普日前提出台灣應繳「保護費」之說，台灣社會引發熱議，不過，財經部落客胡采蘋認為，「台灣完全付得起」。國民黨立委賴士葆表示，難道美軍要駐台灣嗎？那台灣不就變成他的第五十一州？或者變成他的乾兒子？

川普的最後一任國家安全顧問歐布萊恩表示，面對中國大陸潛在的侵略，台灣應考慮將國防支出至少增加到國內生產毛額（GDP）的5%。賴士葆提到，目前台灣的國防預算佔的GDP是2.5％，在世界各國已經算偏高了，中國大陸1.7％左右，美國大概3%左右，美國比較高，其他像德國、英國大概都是2%，多一點都是2.5%，而台灣已經是2.5％，如果再提到高5%，等於是國防預算是全球第一。

賴士葆接著指出，若台灣國防預算提高至5%等於是現在的翻倍，目前公務預算最多用在社會福利上，如果國防預算增加，勢必排擠其他預算使用，沒有一個國家，會在非戰爭時期，每花2塊錢就有將近1塊錢是用在國防上，沒有辦法這樣編預算，若真的要這樣做，那其他單位的預算都要勒緊褲帶了。

對於胡采蘋認為，「駐日美軍總共5.5萬人，日本政府五年付一兆日圓，才新台幣2100億，台灣完全付得起這個錢」。賴士葆說，美軍駐日本、韓國，而他們也都有跟美國有共同防禦條約，但台灣沒有，難道美軍要駐台灣嗎？那台灣不就變成他的第五十一州，或者變成他的乾兒子？

賴士葆說，川普副手范斯日前提到，他不會派美國的子弟兵去海外打仗，換言之，他不會出兵幫助台灣，他講得很清楚，你要我幫助，就是賣你武器，很多綠營的側翼總是覺得幻想，台海打仗，美軍會來保護我們，現在不僅川普不想，連他的副手也都不這樣想了。

