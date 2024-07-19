點名連戰、宋楚瑜兒子沒當兵　陳水扁：我才是最不希望戰爭的總統

▲美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國前總統川普日前宣稱，台灣應該向美國繳交保護費，讓台海議題再次搬上檯面。前總統陳水扁今（19日）秀出2000年總統大選平面廣告《他明年要去當兵-他的爸爸是陳水扁》，並表示，連戰兩個兒子都沒當兵，宋楚瑜和張昭雄的兒子也不用當兵，天下父母親，沒有一個總統願意將自己的子民推向戰爭，更何況當時自己唯一的兒子就要去服兵役，他才是最不希望台灣發生戰爭的總統。

近日共和黨總統參選人川普被問到是否協防台灣時說，台灣應付防衛費用給美國；另外，川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩說，台灣應增加國防支出，展現防衛的意志。對此，多位共和黨議員們表示，台灣是美國軍售的最大買家之一，也是華府盟友的完美典範，相信川普政府將繼續堅定挺台。

陳水扁表示，2000年總統大選的平面廣告寫著：《他明年要去當兵-他的爸爸是陳水扁》，連戰的兩個兒子和女婿都沒有當兵，宋楚瑜和張昭雄的兒子全是美國人也不用當兵，天下父母親，沒有一個總統願意將自己的子民推向戰爭。

陳水扁強調，自己所有親人都在台灣，更何況當時他唯一的兒子就要去服兵役，他才是最不希望，也最不願意台灣發生戰爭的總統，歷史證明：改革只會讓台灣更富強，富強才會是我們最好的國防。

