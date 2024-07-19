狼師案處理過程應檢討　柯文哲坦言很多改進空間

▲民眾黨主席柯文哲、黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園的園長之子毛畯珅，涉性侵學童案持續延燒，外界質疑前台北市長柯文哲未於2022年7月發生第一案時將毛停職，民眾黨昨發聲明，坦言在「兒少保障」與「教保員停職」的衡平之間，相關主管單位確實有檢討之處。民眾黨主席、前台北市長柯文哲今（19日）表示，「我們也在討論，如果重來一遍，怎麼做會比較好？」坦言還有很多改進空間，很多東西就是要反省改進。

柯文哲說，對這些幼稚園小朋友還有家長們，我們是感到很難過，因為這傷害有時候會造成長期陰影。昨天也和案發當時的社會局長周榆修討論這問題，當時有接到檢舉、也有行政調查，社會局和教育局，但當時沒有抓到證據，事實上檢調也有介入，最後還是不起訴，因為沒有足夠證據所以不起訴處分。

「所以我們也在討論說，如果重來一遍，怎麼做會比較好？」柯文哲說，怎麼在兩者之間取得一個平衡。一般去調查也怕說大張旗鼓會引起家長恐慌，或是未審先判，可是有時候也要保護小朋友，「所以在兩個當中應該怎麼做會比較恰當，我們還是有很多改進的空間」。

民眾黨團總召黃國昌說，針對讓所有人都心碎遺憾的事件，在目前法制上，除了過去這幾天有不少跨黨派委員針對《兒童及少年福利與權益保障法》第69條，對於媒體揭露相關資訊標準、程度，是否有必要檢討。

另外，黃國昌說，黨團也認為，《幼兒教育及照顧法》對於相關條文中，在行政機關就認定、裁罰、公布名單的認定基準以及公佈名單的時間，是否應該有更一致全國統一標準，而不是地方政府加以處理這件事。

黃國昌說，黨團接下來時間也會積極、廣泛聽取所有學者專家、社會各界意見，擬具更具有未來性、能避免類似事件再度發生的事情，提出相關修法版本。

而針對民眾黨昨發聲明說要檢討，除了調監視器外，還有什麼配套是當時可以做的？柯文哲說，實務上來講，如果大張旗鼓就進去要調查，會先引起家長恐慌；再來，比較麻煩事未審先判，因為事實真相不曉得，所以當時社會局、調查局有去調查，但這不是到你家搜索找到照片就解決掉，「當時沒做那個動作，只能調監視器來看，後來問一問，沒有找到很堅實的證據」。

柯文哲說，檢調介入調查後最後還是不起訴處分，不過那已經是在他卸任後很久以後的事了，「你講的的確是個問題，如果重來一遍，怎麼做會比較好？我想這也是案例，很值得再去檢討」。

柯文哲表示，很多東西就是反省改進，「我也覺得這應該要再檢討一遍，到底要怎麼做？好問題啊，這個，應該...，因為我現在沒有在行政位置上，這的確是要再檢討一遍，所以也把當時過程再看一遍，若重來一遍怎做比較恰當？」