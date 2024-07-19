總統大選費用國民黨不到2億、民進黨5億　柯文哲斥：一群騙子！

記者陳家祥／台北報導

監察院政治獻金查閱平台18日公布2024總統、立委大選政治獻金，其中，民眾黨主席柯文哲申報3億4千多萬元、結餘破6千萬。對此，柯文哲19日受訪時直言，選舉費用國民黨花不到2億、民進黨5億，「啊，你們相信嗎？我真的很想說，一群騙子，選舉費用你覺得可能嗎？」

▲民眾黨主席柯文哲、黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

三位總統候選人的支出部分，民進黨候選人賴清德申報5億多元，民眾黨柯文哲申報3億4千多萬元，而國民黨侯友宜則是申報最少的，僅1億9千多萬元。結餘部分，柯文哲破6千萬，為三黨候選人中最多，賴清德768萬、侯友宜615萬。

針對結餘款高達6000萬的部分，柯文哲說，第一點，選舉費用國民黨花不到2億、民進黨5億，「啊，你們相信嗎？我真的很想說，一群騙子，選舉費用你覺得可能嗎？」

柯文哲說，選舉費用自己花了3.4億，國民黨花不到2億、民進黨花5億，怎麼可能？柯認為，制度定在那裡，怎麼讓制度真的是有作用，恐怕是監察院要去處理，「從2014年連勝文競選費用比我還低，從那天開始，10年後又發生，國民黨競選費用比我低、民進黨只比我多1億，我才不相信勒」。

選舉結餘款的運用，柯文哲說，當中1500萬是登記總統保證金，那時墊款，另外剩下4500萬，選後到現在因為還有辦小草感恩會，花一花，6個月花了1900萬，以及其他庶務雜支，現在大概剩下2100多萬而已。

柯文哲說，事實上也會利用那個選舉剩餘款，民眾黨希望是個學習型組織，最近開始在辦上課什麼的，也許在未來2、3年內主要用來做上課用。

