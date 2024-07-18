▲來桃園平鎮玩義勇祭，吃客家菜還可抽獎。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「義勇祭-2024乙未客家戰役文化季」活動陸續登場，市府客家局為了讓參加平鎮區義勇祭活動的民眾，吃到在地傳統客家菜，從料理認識客家文化，特別推出「紀念客家節慶、抽獎吃客菜」活動，活動期間除了到特定餐廳可享優惠外，8月31日前到平鎮區合作的12家餐廳用餐，還有機會抽中總額2萬元的美食金。





而如何吃到道地客家菜不踩雷？市府客家局長范姜泰基今(18)日在平鎮區公所主秘游成煜陪同，來到區內「土埆厝復古小館」用餐。客家小炒、薑絲炒大腸、梅干扣肉和福菜湯等客家古早味，都是饕客必點！

土埆厝復古小館有20年歷史，原本的老房子經老闆夫婦巧手改造整建，變成復古懷舊風格，用餐空間陳設傳統大紅桌及長椅，牆上佈置犁、耙、簑衣等農具，宛如走進客庄古早農村時光。

老闆主廚向阿公、阿婆及餐廳師傅學到客家料理功夫，用心傳承客家美食精髓，在這裡可以吃到各式傳統客家菜如鹽焗雞、客家小炒、薑絲炒大腸、韭菜鵝腸和燜筍等，用料新鮮、實在大方！

另外還有老闆引以驕傲的客家大湯圓和古早味米粉，湯圓外皮Q彈，內餡是家傳祕方調製；米粉誘人香氣及富彈性的口感，是店裡人氣餐點。另外需預訂的功夫私房菜-紅燒豬腳、梅干扣肉，選用台灣鄉下溫體豬，以細火慢燉讓醬汁入味，肉質細膩Q彈，令人回味無窮。

范姜局長表示，桃園客家美食餐廳網站合作餐廳數，即將突破100家，本次搭配義勇祭活動特別推出「紀念客家節慶，抽獎吃客菜」活動，歡迎大家在「義勇祭—2024乙未客家戰役文化季」期間來桃園做「客」，透過城市走讀和實境闖關等趣味玩法，傳承歷史同時推廣在地產業，「義」起來桃園平鎮享用客家道地古早美味，從客家經典料理認識客家人勤樸及惜物哲學。