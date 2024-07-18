撞擊瞬間曝光！桃園2籃球少年「雙載雙亡」　他目擊全程狂奔求救

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市楊梅區楊湖路三段16日晚間發生一起死亡車禍！一名17歲陳姓少年，搭載另名17歲丁姓少年行經該處時，擦撞上停放在路邊的大貨車後人車倒地，又遭後方17歲何姓少年騎機車追撞，2人經緊急送醫搶救，仍宣告不治。稍早事發時的撞擊畫面曝光。

回顧整起事發經過，陳姓少年國中剛畢業，生性陽光、喜愛打籃球，與丁姓、何姓少年是球友，當時3人相約騎車到埔心車站附近夜遊，回程時疑似天色昏暗視線不良，陳姓少年撞上停放於路邊的大貨車後，與後座的丁姓少年雙雙慘摔，又遭騎在後方的何姓少年撞上。

▲桃園17歲少年雙載撞大貨車雙亡，撞擊瞬間曝光。（圖／民眾提供，下同）

陳姓、何姓少年當場身受重傷，雖經緊急送醫搶救，兩人仍於17日上午、18日下午先後宣告不治，至於何姓少年則是受有手腳擦挫傷，並無生命危險。

透過事發地點附近監視器畫面可發現，陳姓少年事發當時因不明原因朝大貨車尾撞去，由於撞擊力道猛烈，車殼碎片瞬間炸噴一地，路面上還留下大片血跡。

而騎在後方的何姓少年因閃避不及追撞上來，人當場翻滾一圈，機車則是滑行數公尺才停下，他趕緊奔跑折返查看陳姓、丁姓少年的狀況，並著急地脫下安全帽，安全帽更一度因手滑而落地，他見到陳、丁2人的情況後，察覺不妙立即拔腿狂奔求援。

▲路面遺留大片血跡，令人怵目驚心。（圖／記者沈繼昌翻攝）