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2024桃園米倉劇場年度計劃公開呈現　49場活動激發藝文創作能量

▲桃園米倉劇場化身藝文孵育新基地

▲文化局專委王啟仲說，在歷史建築改建的小劇場，進行藝文活動，宛如一幕幕跨時光的交流！（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局專委王啟仲18日出席於桃園區米倉劇場，舉辦的「2024米倉劇場年度計劃」發表會指出，該劇場今年度將「藝術綠洲創作徵件計畫」與「場地合作計畫」入選節目，以及「禾新計畫」與「米粒米力計畫」從培育、導覽、講座到演出，連結桃園文化創作場域，讓藝術種籽在桃園萌芽，激發在地藝文創作能量。

而這些內容包括場地合作計劃20組團隊演出，禾新計劃3組入選團隊；另有3場講座、10場工作坊、6場導覽活動、4場游走式展演、3場活動，計49場系列活動，即日起至12月輪番展開，預計在12月21、 22日在米倉劇場「年度開放日OPEN HOUSE」公開呈現計劃成果。

▲桃園米倉劇場化身藝文孵育新基地

▲米倉劇場營運總監劉麗婷(右一)指出，桃園藝術綠洲創作徵件計畫今年徵件鼓勵年輕創作者以「桃園元素」在桃園的非制式表演場域進行節目演出。（圖／文化局提供）

王啟仲說，桃園米倉劇場曾是1936年就蓋好的「桃園郡米穀統制組合倉庫」，也是一座歷史建築，經修復後於2022年開幕，化身成為表演藝術創作基地、孕育文化的靈魂糧倉。市民朋友在歷史建築改建的小劇場，進行講座、看演出，宛如一幕幕跨時光的交流！

米倉劇場營運總監劉麗婷指出，「桃園藝術綠洲創作徵件計畫」開辦多年，今年徵件方式鼓勵年輕創作者以「桃園元素」在桃園的非制式表演場域進行節目演出，以創作陪伴機制邀請專家導師一同完成實驗性質表演，包括何日君再來劇團《慢分的末班車—停駐Ｘ交錯》亦為2024富岡鐵道藝術生活節的演出節目，在移動中的「臺鐵車廂」內進行演出。

▲桃園米倉劇場化身藝文孵育新基地

還有，嚎哮排演《兇宅：97’可曾記得愛》在米倉劇場內打造家庭實景；慢島劇團《死去活來2：死去回來》以黑色喜劇手法呈現老年人生悲歌，本次三檔節目展現實驗創新精神，又能讓觀眾輕鬆理解藝術帶出的深意，民眾如有相關購票需求，詳情可至OPENTIX售票系統查詢。

米倉劇場位於桃園市桃園區市中心，文化局除打造為桃園表演團隊、學校社團、年輕表演者的創作場域，本年度「場地合作計畫」徵件入選共計20組，其中戲劇類11件、音樂類6件及舞蹈類3件，提供免場租優惠方案，讓團隊可以在米倉劇場場域中進行排練、錄音錄影及創作實驗，文化局為使本市的表演藝術發展更加蓬勃，也相當樂見演藝團隊多加利用米倉劇場場域以及相關表演計劃資源。

▲桃園米倉劇場化身藝文孵育新基地

首度開辦的「禾新計畫」以桃園學子為對象進行徵選，由獲選國藝會TAIWAMTOP桃園在地團隊陳家聲工作室劇團團長徐宏愷擔任計畫主持人，將米倉劇場化身培養、挖掘在地創作人才的孵育基地。

「米粒米力計畫」系列活動，邀請民眾從各種表演藝術形式與深入導覽，從米倉出發重新認識桃園老城區的歷史文化發展，導覽與講座將由桃園在地藝文團隊「桃托邦藝文聯盟」共同策劃，在地導覽規劃「老城歷史、鬼屋文化、戲院文化」三條路線，講座活動則分享創作者以老城文史採集為發展方式的非典型演出經驗。另外，特別邀請中壢出生的「姊弟製作」曾歆雁、曾智偉帶來桃園老城遊走式演出《熟成的時光》，以米倉劇場為創作場域，透過田調爬梳老城區周邊文化特色，將帶領參與觀眾一步步探訪歷史地點。

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