快訊／鄭文燦子弟兵遭收押！議員張肇良關說違建　涉貪污罪慘了

▲鄭文燦子弟兵、民進黨籍議員張肇良（右）涉嫌違建關說 。（圖／翻攝張肇良臉書）



記者沈繼昌、吳佩蓁／桃園報導

鄭文燦子弟兵、民進黨籍市議員張肇良涉嫌違建關說，桃園地檢署昨（17日）大規模指揮警調搜索張肇良服務處等10地，並帶回張在內等5名被告，經檢方漏夜偵訊後，認定張犯嫌重大、有串供滅證之虞向桃園地院聲請羈押，桃院召開羈押庭審查，裁定張肇良收押禁見。

據指出，張肇良涉嫌為龍潭區某處興建中違章建築，之前曾向龍潭區公所關說，希望不要將此建築通報為A類違章建築，以便完工後能租給某連鎖超商營業用。

▲鄭文燦子弟兵、民進黨議員張肇良（右）涉嫌違建關說 。（圖／翻攝張肇良臉書）



桃園市調處日前接獲檢舉，17日兵分10路分別搜索龍潭區公所、張肇良服務處等地，帶回張肇良在內5名犯罪嫌疑人，並傳喚前龍潭區長胡星輝在內共7名證人偵訊，檢調朝向圖利罪嫌及行使業務上登載不實文書等罪嫌方向偵辦。

今天清晨5點多，檢方訊後向桃園地院聲請羈押張肇良，另外5名被告3人以8至10萬元交保，2人請回。桃園地院召開聲押庭審查後，法官裁定張肇良收押禁見。

另外，同案被告何姓、魏姓女子獲8萬元交保、陳姓女子10萬元交保，曾任工務課長的王姓男子和邱姓男子等2人請回