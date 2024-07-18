▲桃園首座新創加速器「桃園天際線」正式啟動。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政18日出席「桃園天際線Taoyuan City Skyline」開幕記者會表示，「桃園天際線」是桃園首座新創加速器基地，與現有的8個青創基地不同，新創加速器著重於協助中後期的新創公司發展，包括取得國內外創業資源、合作夥伴及市場機會等，期盼透過桃園天際線逐步完善桃園新創生態鏈，帶領桃園新創企業接軌國際。

張善政說，市府自去（112）年下半年啟動桃園天際線輔導計畫，由藍濤亞洲公司輔導第一期6家新創企業，取得近5,000萬元契約訂單；今正式啟動桃園天際線加速器基地，同時展開第二期輔導計畫招募，邀請有意發展海外市場的優秀新創公司加入，市府將提供進駐夥伴最高50萬元的獎勵金，並規劃一對一客製化輔導及國際資金媒合機會，幫助新創團隊達成目標。

而建立加速器基地是桃園落實新創政策的重要步驟，目前市府已與許多企業及國際加速器簽訂合作備忘錄，合作夥伴遍及臺灣、美國、日本、新加坡、越南、菲律賓等多國，未來市府也將與全球知名新創加速器平台Plug and Play合作，讓桃園新創能量持續蓬勃發展。

法國在台協會主任龍燁表示，臺灣與法國在人工智慧領域有許多合作，法國在台協會積極協助雙邊新創企業建立更多交流與合作關係，此次成為桃園天際線的合作夥伴也是重點工作之一。此外，今（113）年10月Mistral AI等法國人工智慧相關公司亦將來臺展開更多合作，期待量子、能源、半導體等更多領域的新創公司加入桃園天際線計畫，也歡迎臺灣新創企業加入每年6月於巴黎舉辦的全歐洲最大新創展覽「VivaTech」。

藍濤亞洲公司總裁黃齊元表示，非常高興見證桃園天際線加速器開幕，也很榮幸擔任桃園天際線第一期管理營運商，協助市府建立加速器團隊的篩選機制及輔導制度，並媒合其他企業共同投入資金，與市府攜手幫助桃園新創企業發展。

市府青年局表示，桃園天際線位於中路三號社會住宅，即日起至8月9日開放第2期進駐申請，預計招募6組新創團隊進駐，入選團隊最高可獲得50萬元獎勵，並有機會與大企業和政府機關合作。