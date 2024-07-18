桃園民政局組脫單助攻隊　8場未婚聯誼即起報名

▲幸福婚姻要勇敢追求。（資料照／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵未婚男女，勇敢追愛。桃園市政府民政局扮演月老，攜手宮廟、公所團隊鐵三角，組成脫單助攻隊，推出特色單身聯誼活動，將於9月7日舉辦「幸福桃園．愛情結緣」單身聯誼活動，預計錄取男女各20名，只要年滿25歲以上的單身市民，即日起皆可上網報名，免費參加。

「幸福桃園．愛情結緣」單身聯誼活動，即日起開放報名至8月18日止，只要年滿25歲單身市民，設籍或是工作地點位在桃園市，皆可報名參加。活動採網路報名制，到民政局官網或「桃園民政好厝邊」粉絲專頁，提供相關證明文件，並繳交500元保證金(出席即退還)，就可免費參加未婚聯誼活動。

除了民政局的單身聯誼外，中壢、龜山、蘆竹、楊梅、大溪、觀音6個區公所及桃園大廟景福宮，也預計從8月初至11月底舉辦7場未婚聯誼活動。另外，傳統的破冰、互動、闖關等活動，各區也推出特色遊程，如蘆竹區結合大古山夜景、龜山區結合啤酒搖滾音樂節；另外景福宮場次，則安排拜月老行程等，提供未婚男女多元選擇。

民政局表示，各區公所未婚聯誼活動報名時間皆不相同，從即日起到11月底為止，民眾可電洽各區公所或上網查詢相關資訊。據研究報導指出，亞洲國家觀念，育兒須存在婚姻關係中，以台灣目前狀況為例，非婚生育僅2-4％，未婚人口對生育率影響成為關鍵。