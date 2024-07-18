遊沖繩福音+1！那霸機場將增建簡易旅館　過夜不用愁

▲鎖定以1人住宿為主的小型房型，預計會規畫72間房間，男女分開使用。（翻自那霸機場官網）

圖文／鏡週刊

到日本沖繩旅遊的福音再+1！那霸機場準備增設簡易住宿旅館，預計在明年8月開幕，屆時對於需要在機場過夜的旅客，就不必睡機場，可以到機場內旅館休息。

據日本《琉球新報》報導，由於未來那霸機場將增加紅眼航班，形成24小時運作機場，因此旅客在深夜使用機場與住宿的需求，也將會提高。那霸機場表示，未來將在國內線航廈與國際線航廈中間的1樓公共空間區域，以及2樓的遊戲中心空間，將會成為旅館基地，尤其鎖定以1人住宿為主的小型房型，預計會規畫72間房間，男女分開使用。另外也會提供公共淋浴間與休息區，預計今年10月動工，明年8月就能開幕使用。

▲此次簡易旅館的營運由總部設在東京的「First Cabin」公司承運。（翻自X平台）

報導也指出，此次簡易旅館的營運由總部設在東京的「First Cabin」公司承運，First Cabin已在東京羽田機場以及關西機場，設立機場過夜旅館，現在於沖繩那霸機場再開一家。那霸機場也稱，未來該種簡易旅館，除了能讓紅眼航班旅客在住宿上有更多便利性，另外也能讓因天氣等問題致班機延誤、而必須過夜的旅客，有一個更方便舒適的選擇。



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