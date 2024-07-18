南韓大法院首度承認「同性伴侶」權利　可列健保被扶養人

▲南韓大法院18日判決「同性伴侶」蘇成旭、金勇敏健保登記被扶養人勝訴，兩人喜極而泣。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓尚未通過同性婚姻合法化，一對男同性戀伴侶申請健保登記，卻無法以依附眷屬（事實婚配偶）身分通過申請，另一人必須額外繳納費用，為此他們向行政法院提起訴訟。繼去年二審勝訴後，如今大法院（最高法院）也裁定該對伴侶勝訴，首度承認未受民法承認的同性伴侶法律權利。

根據《韓聯社》，南韓大法院（最高法院）今（18）日針對原告蘇成旭（音譯）向國民健康保險公團提出的行政訴訟進行三審判決，採全院庭審制（主審為大法官金善洙），最終裁定原告蘇成旭、金勇敏之男同性戀伴侶勝訴，認為健保單位不應以性向歧視為理由，將同性伴侶的健保「依附眷屬」身分排除在外。

大法院表示，「即便在國民健康保險法令裡，並未明文規定必須將同性伴侶排除在『被扶養人』身分之外，然而只因為（原告）是同性伴侶身分，就將之排除在外，這顯然是性向上的歧視。如此歧視行為，是對人類的尊嚴與價值、追求幸福權利、私生活與自由、法律平等權的重大侵害。」

據悉，首爾高等法院進行二審裁判時認為，若承認異性戀事實婚配偶的被扶養者資格、卻將同性關係的「同性結合相對方」被扶養者資格排除在外，顯然是針對性傾向的歧視，因此判定國民健康保險公團針對蘇成旭所做出的處分為錯誤，公團必須撤回原告單獨課徵健保費的處分，且必須承擔訴訟費用。

蘇成旭、金勇旻是一對男同性戀伴侶，2019年辦完婚禮後，兩人曾向國民健康保險公團諮詢，是否能以「事實婚配偶」（有同居事實，卻未實際進行婚姻法律登記的夫婦）身份，將健保依附登記在有工作的配偶上。

南韓網友們留言，「這個世界很奇怪，簡直男女不分」、「骯髒的同性戀」、「看來以後養在家裡的貓、狗也能被列入健保被扶養人」、「即便同性戀者僅占相當少數的人口，國內卻有高達6成的愛滋病患者是同性戀，國家必須全額負擔每人1100萬韓元治療費用」、「國家快要滅亡了」、「司法單位是推動家庭倫理觀崩壞的殺手」。