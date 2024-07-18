　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓大法院首度承認「同性伴侶」權利　可列健保被扶養人

▲▼南韓大法院18日判決「同性伴侶」蘇成旭、金勇敏健保登記被扶養人勝訴，兩人喜極而泣。（圖／路透）

▲南韓大法院18日判決「同性伴侶」蘇成旭、金勇敏健保登記被扶養人勝訴，兩人喜極而泣。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓尚未通過同性婚姻合法化，一對男同性戀伴侶申請健保登記，卻無法以依附眷屬（事實婚配偶）身分通過申請，另一人必須額外繳納費用，為此他們向行政法院提起訴訟。繼去年二審勝訴後，如今大法院（最高法院）也裁定該對伴侶勝訴，首度承認未受民法承認的同性伴侶法律權利。

根據《韓聯社》，南韓大法院（最高法院）今（18）日針對原告蘇成旭（音譯）向國民健康保險公團提出的行政訴訟進行三審判決，採全院庭審制（主審為大法官金善洙），最終裁定原告蘇成旭、金勇敏之男同性戀伴侶勝訴，認為健保單位不應以性向歧視為理由，將同性伴侶的健保「依附眷屬」身分排除在外。

大法院表示，「即便在國民健康保險法令裡，並未明文規定必須將同性伴侶排除在『被扶養人』身分之外，然而只因為（原告）是同性伴侶身分，就將之排除在外，這顯然是性向上的歧視。如此歧視行為，是對人類的尊嚴與價值、追求幸福權利、私生活與自由、法律平等權的重大侵害。」

▲▼南韓大法院18日判決「同性伴侶」蘇成旭、金勇敏健保登記被扶養人勝訴，兩人喜極而泣。（圖／路透）

據悉，首爾高等法院進行二審裁判時認為，若承認異性戀事實婚配偶的被扶養者資格、卻將同性關係的「同性結合相對方」被扶養者資格排除在外，顯然是針對性傾向的歧視，因此判定國民健康保險公團針對蘇成旭所做出的處分為錯誤，公團必須撤回原告單獨課徵健保費的處分，且必須承擔訴訟費用。

蘇成旭、金勇旻是一對男同性戀伴侶，2019年辦完婚禮後，兩人曾向國民健康保險公團諮詢，是否能以「事實婚配偶」（有同居事實，卻未實際進行婚姻法律登記的夫婦）身份，將健保依附登記在有工作的配偶上。

南韓網友們留言，「這個世界很奇怪，簡直男女不分」、「骯髒的同性戀」、「看來以後養在家裡的貓、狗也能被列入健保被扶養人」、「即便同性戀者僅占相當少數的人口，國內卻有高達6成的愛滋病患者是同性戀，國家必須全額負擔每人1100萬韓元治療費用」、「國家快要滅亡了」、「司法單位是推動家庭倫理觀崩壞的殺手」。

►南韓法院首承認「同性夫夫」法律地位！同性伴侶獲健保被扶養人資格

ET快訊
快訊／黑衣男開保時捷到案！　噴漆2托嬰中心：不後悔
台中清心「拋接茶凍、冰淇淋」　店員是準大學生！
快訊／雨區擴大！　9縣市大雨特報
蕭淑慎嫩尪被爆「25秒呻吟片」　噁喊：幫我X小鳥
三中全會最新人事出爐　李尚福等3人開除黨籍、秦剛免去中央委員
快訊／可成科技爆內線！董座帶頭炒股　家族9人海撈千萬遭約談
賓士狂徒「桃機拒檢撞警車」落網！閃13槍逃逸　身分曝光
快訊／1500萬交保！　「台塑重臣楊兆麟」涉行賄鄭文燦　
台灣男子在柬埔寨被抓！判刑20年　正面照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

天國之門？高樓外牆驚見「鐵門」　館方揭真正用途：不是陷阱

川普孫女13歲了！　伊凡卡送上「驚喜大禮」好驕傲

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期！　雙手遭捆屈辱影片曝

日本舊優生保護法違憲　首相岸田向原告深深致歉

遊沖繩福音+1！那霸機場將增建簡易旅館　過夜不用愁

川普17歲孫女上台拉票！外型亮眼台風超穩　大讚爺爺是榜樣

快訊／屎的迫降！　北韓再度向南韓空飄「穢物氣球」

泳池溺斃「屍體飄10分鐘」無人知！　她生前掙扎畫面曝

特勤局失誤！槍手爸下午已報警　射川普男早被鎖定「可疑」仍跟丟

拜登鬆口了！若勝選後健康惡化　「賀錦麗可以接棒」

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

【晚ㄤ～】睡前要有個儀式感得狗勾????

天國之門？高樓外牆驚見「鐵門」　館方揭真正用途：不是陷阱

川普孫女13歲了！　伊凡卡送上「驚喜大禮」好驕傲

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期！　雙手遭捆屈辱影片曝

日本舊優生保護法違憲　首相岸田向原告深深致歉

遊沖繩福音+1！那霸機場將增建簡易旅館　過夜不用愁

川普17歲孫女上台拉票！外型亮眼台風超穩　大讚爺爺是榜樣

快訊／屎的迫降！　北韓再度向南韓空飄「穢物氣球」

泳池溺斃「屍體飄10分鐘」無人知！　她生前掙扎畫面曝

特勤局失誤！槍手爸下午已報警　射川普男早被鎖定「可疑」仍跟丟

拜登鬆口了！若勝選後健康惡化　「賀錦麗可以接棒」

逾16年移送檢調達40件　金管會示警買境外保單5大風險

來台依親賣北韓「萬壽台」畫作　畫廊負責人涉《資恐》遭約談

看奧運配零食最對味！網購特搜解饞好夥伴　TOP1人氣爆米花單月賣破萬包

罕見1700萬「突擊梯車」現身台中別墅區！警緝毒攻堅畫面曝

天國之門？高樓外牆驚見「鐵門」　館方揭真正用途：不是陷阱

川普拋「保護費說」　共和黨參議員緩頰：美國優先但不會獨善其身

走在信義A8小心誤闖時空結界！Disney+懷舊DVD店開張，經典片、夯劇通通租的到！

海端聯合所所長布達　新任所長姪女拉小提琴祝賀

黑衣男開保時捷到案！噴漆2托嬰中心喊「不後悔」：越想越生氣

涉行賄鄭文燦！台塑重臣楊兆麟再獲交保　法官要他交護照+台胞證

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

情侶沙灘活春宮　少年倒水滅火眾人挺爆

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

賣春女在面前扭臀！男全身癱軟摔倒喪命

川普對台灣不滿　矢板明夫直指「與郭台銘有關」

川普要求繳保護費　美：台灣是「自費」防衛

女當街磨蹭酒神雕像　佛羅倫斯：終生禁入

亞馬遜隱世部落現蹤　43秒直擊畫面曝光

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

火鍋店裝潢「飄瓦斯味」　不理鄰居警告下秒大爆炸

裴洛西出手！告知拜登「你選不贏川普」

10歲童逃家求救　被154公斤養母活活壓死

日政府：共軍若侵台「1周之內就可登陸」

被疑是中國間諜！菲國要逮人　美女市長郭華萍「消失了」

快訊／拜登確診新冠肺炎

更多熱門

相關新聞

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

北韓當局近日在對內公開的政治宣傳影片中，揭露一群女高中生因觀看韓流相關影視作品，被處以無期勞動教化刑（等同無期徒刑）。影片中有多名高中生的姓名被曝光，且雙手遭捆低頭靠牆站，其中2名16歲少女的長相也直接被公開。

日本舊優生保護法違憲　岸田向原告致歉

日本舊優生保護法違憲　岸田向原告致歉

遊沖繩福音+1！那霸機場將增建簡易旅館

遊沖繩福音+1！那霸機場將增建簡易旅館

即／北韓再度向南韓空飄「穢物氣球」！

即／北韓再度向南韓空飄「穢物氣球」！

日本新冠確診爆發　症狀疑似中暑

日本新冠確診爆發　症狀疑似中暑

關鍵字：

日韓要聞南韓同性婚姻健保眷屬依附配偶同性配偶男同性戀勝訴大法院

讀者迴響

熱門新聞

可不可女店員驚爆轉戰抖音！喊話飲料商找她代言

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

情侶沙灘活春宮　少年倒水滅火眾人挺爆

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

清心店員「手丟茶凍、冰淇淋」玩拋接　總部下令停業懲處

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

耶嫩接下蘿拉職位14天！今午突發「不自殺聲明」

下周颱風機率達70%　預估路徑曝

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光

賣春女在面前扭臀！男全身癱軟摔倒喪命

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面