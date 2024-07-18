首爾抽驗中國電商產品　在Shein內褲驗出「超標致癌物」！

▲首爾市府抽驗中國在線快時尚零售商「Shein」的商品，在內褲中發現致癌成分。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

中國在線快時尚零售商「Shein」（希音）是全球多地最為人所知的電子商務平台，是受到各地MZ世代的愛戴。不過，南韓首爾市府日前針對Shein在南韓境內銷售的多款商品進行抽驗，結果卻在一款女性內褲中發現，竟然含有超標3倍的致癌物質，若直接接觸皮膚，恐會誘發罹患膀胱癌。

根據韓媒《朝鮮日報》，首爾市府從今年6月11日至7月11日，透過首爾市保健環境研究院和外部專門業者，針對Shein、阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）、總部設於美國波士頓的中國電商購物平台Temu所販售的330款商品進行抽驗，其中包括59款內衣類、89款化妝品、140款食品容器、42款衛生用品。

首爾市府今（18）日公布抽驗結果，內容指出Shein所販售的女性內褲被驗出87.9mg/kg的致癌物質烯丙基胺（allylamine），其量將近南韓國內規範標準（30mg/kg）的3倍。

首爾市府表示，「烯丙基胺能夠提高人類罹患膀胱癌的風險，如今卻在與皮膚直接接觸的內衣，驗出該項致癌物質，這是非常嚴重的問題。」

▲首爾市府在內褲、粉底、口紅、美甲產品驗出致癌物質。（圖／首爾市府）

首爾市府也針對其他款化妝品進行抽驗，其中有14款化妝品被驗出超標細菌，Shein和全球速賣通所販售的2款口紅驗出金黃色葡萄球菌；至於全球速賣通所販售的2款粉底也被驗出超標的黃色葡萄球菌和好氧嗜溫菌。

依照南韓針對國內化妝品的安全規範，化妝品不應該被驗出金黃色葡球菌，因為一旦人體感染該菌，恐誘發起疹子或異位性皮膚炎等症狀；至於好氧嗜溫菌一旦超標，則恐怕會提高化妝品變質的風險。

首爾市府也針對Shein和全球速賣通所販售的美甲商品進行抽驗，在其中4款美甲商品中驗出974.2㎍/g的鎳，比南韓所規範的10㎍/g還要高出97.4倍，以及驗出167.8㎍/g的二噁烷，超標（100㎍/g）達1.6倍。

鎳能夠誘發人體罹患過敏性接觸皮膚炎；至於二噁烷則是其中一款致癌物質，可能對肝、腎和神經系統造成損害。

另外，首爾市府還在全球速賣通和Temu所販售的碟子等5款商品中驗出超標97.4倍的鎘、超標7倍的鉛。

針對涉及人體安全問題的20款商品，首爾市府計畫聯合食品醫藥品安全處，要求相關網路販售平台禁止販售。首爾市府市民健康局長金泰熙（音譯）呼籲，「在直接接觸皮膚的內衣褲、化妝品和食品容器驗出超標的致癌物質或具有安全疑慮的成分，呼籲消費者購買產品時需要多加留意。」