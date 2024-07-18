24歲網紅吃播主猝死！驗屍報告「死狀悽慘」：腹部變形胃塞滿食物

▲網紅潘曉婷直播中因過度進食猝死。（翻自《星島日報》）

圖文／鏡週刊

大陸24歲女網紅潘曉婷以開設「大胃王吃播」走紅網路，卻不幸在本月14日傳出，她在直播吃飯期間突然暴斃。最新驗屍報告出爐，指潘曉婷腹部嚴重變形，胃裡塞滿未消化的食物。

據《星島日報》報導，潘曉婷原本是一名普通的服務員，後來看到其他同學與好友開設直播後「很賺」，於是決定轉行做直播。其中潘曉婷也發現，自己最拿手的就是吃播，於是開始專營吃播頻道。

▲潘曉婷一度吃到胃出血住院。（翻自《星島日報》）

潘曉婷見吃播頻道有成果後，加上粉絲數增加，她決定開始嘗試各種極端的吃播挑戰，來衝出更高的人氣。據悉從原本只吃幾公斤的食物，後來增加到超過10公斤的食物量。但這樣長期下來，潘曉婷的身體狀況開始拉警報，一度因為暴食，逼出胃出血住院。

▲潘曉婷每天都要在直播間，堅持10多個小時不間斷吃東西。（翻自《星島日報》）

雖然身體出問題，但潘曉婷也沒有收斂，在出院後第二天，又開始新一輪狂食吃播，她每天都要在直播間，堅持10多個小時不間斷吃東西。就在本月14日，潘曉婷的身體負荷終於到最極限，更在吃播期間猝死，讓網友們嚇壞。

而最新驗屍報告指出，潘曉婷的腹部嚴重變形，胃中塞滿未消化的食物。



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