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赴日注意！新冠爆發確診連9週增加　症狀疑似中暑

▲▼ 日本東京街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本COVID-19確診人數連續9週增加，較6月急速倍增。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真東京18日專電

日本今年夏天異常炎熱，而感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的人數也快速增加，由於初期症狀疑似中暑，因此必須特別留意，也需要注意後續可能出現「免疫性肺炎」。

日本電視台報導，日本COVID-19確診人數連續9週增加，較6月急速倍增。

根據厚生勞動省統計，7月1日至7日這一週，全日本定點醫療機構回報的COVID-19確診數，約為每家醫療機構8.07例。依據全日本有約5000家醫療機構推算，這代表每週大約有4萬起新增病例。

全日本都道府縣的確診數均比上週增加，鹿兒島縣平均每家醫療機構的單週確診數超過20人，沖繩縣則是29.92人，逼近30人。醫護人員憂心，如果確診數繼續以目前的速度增加，醫療系統可能會崩潰。

至於為何現在確診人數不斷增加，東京一家診所的院長伊藤博道分析，第一個原因是新型變異株流行，第二則是今年異常炎熱的天氣。

伊藤說，日本目前流行的是KP.3變異株，具有高度傳染性，且由於是新型變異株，目前疫苗的效果較差，因此感染人數似乎正持續增加。

他說：「由於今年夏天異常炎熱，身體還沒有習慣高溫之前，就已經歷很多個猛暑日（最高氣溫攝氏35度以上），導致自律神經被打亂、食慾下降，免疫力也受到影響。」

伊藤表示，在他的診所也遇過出現發燒症狀、以為自己感染COVID-19的患者，但其實是中暑。「COVID-19和中暑的初期症狀都是發燒和倦怠，兩者十分相似。」

他指出，中暑的時候，有些人會發燒，有些人不會，但與感染COVID-19的初期症狀相似。中暑的後續症狀包括頭暈、四肢無力、意識障礙和嘔吐等，COVID-19則可能會有喉嚨痛、咳嗽、流鼻水和腹瀉。不過，光憑初期症狀，很難判斷是中暑還是感染COVID-19，因此不要輕易自我判斷，建議就醫。

伊藤也提醒確診COVID-19帶來的「時間差」攻擊。他表示，感染COVID-19初期會出現病毒性肺炎，這是因為病毒攻擊肺部所引起的，很少會演變成重症。

他說，然而，在發病的第1週之後，很多患者會在第2、第3週出現免疫性肺炎。這並非病毒仍在攻擊肺部，而是免疫系統太過努力攻擊體內殘留的病毒，因此引發炎症。免疫性肺炎的症狀很強，要痊癒也需要比較長的時間。

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