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勞動部南分署邀勞工團體座談　用AI攜手培育產業在職勞工

▲勞動部雲嘉南分署邀勞工團體談AI ，攜手培育產業新趨勢在職勞工，共30位代表共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署邀勞工團體談AI ，攜手培育產業新趨勢在職勞工，共30位代表共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提供符合在職勞工所需之訓練資源，並因應日新月異的AI趨勢，勞動部雲嘉南分署28日在台南舉辦「轄區勞工團體諮詢會議」，邀請雲嘉南轄區參與「產業人才投資方案-提升勞工自主學習計畫」的工會團體齊聚一堂。

期聁透過座談會的互動交流，了解各工會辦理計畫的業務情形，並聚焦近期推動的AI產業課程，攜手提升辦訓品質，持續推動產業升級轉型！

▲勞動部雲嘉南分署邀勞工團體談AI ，攜手培育產業新趨勢在職勞工，共30位代表共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞動部雲嘉南分署秘書曾秋瑾表示，近年國際情勢變化快速，轄區產業技術轉型迫在眉梢，如何讓在職勞工持續提升知識及技能，是當前重要課題，勞動部多年來推動「產業人才投資方案」，由分署結合轄區訓練團體辦理職訓課程，補助在職勞工訓練費用，鼓勵在職勞工自主學習；2023年度雲嘉南地區開辦約1100門課程，超過22000人次受惠，今年上半年也開辦金融理財、餐飲烘焙、語文進修、電腦資訊、服裝製作、花藝設計及沙龍美甲等熱門課程。

曾秋瑾說，在當今日新月異的科技潮流中，AI人工智慧儼然已成為產業改革與發展的關鍵驅動力之一，雲嘉南分署為提升轄區在職勞工俱備新興產業職能，從2022年起即因應AI人工智慧開辦相關在職培訓課程，如Python大數據分析與網路爬蟲資料初階班、AI影像辨識跨界應用班綠能科技、Proxmox VE開源虛擬化平台建置班、自動化影像檢測實務班、人工智慧自然語言辨識班及AI機器人實務應用班等AI人工智慧課程，迄今已開辦18門、培育323人次超夯跨領域人才！

雲嘉南地區每年約有70個工會團體透過「提升勞工自主學習計畫」辦理各項在職訓練課程，提供近9千名訓練機會，此次座談會與會團體包含大台南總工會、台南市總工會、台南市產業總工會、嘉義市總工會、嘉義縣總工會、嘉義市職業工會、中華民國勞工聯盟總會及雲林縣職業總工會等24家工會團體，16位理事長及重要幹部共30位成員共襄盛舉，曾秋瑾親自感謝訓練單位的用心辦訓、致力於人才培訓及發展，積極為勞工職業發展創造更多機會！

▲勞動部雲嘉南分署邀勞工團體談AI ，攜手培育產業新趨勢在職勞工，共30位代表共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「產業人才投資方案」3年7萬補助在職勞工參訓，下半年度課程將預計7月中旬陸續開放報名，有興趣的民眾可至台灣就業通「在職訓練網」網站查詢相關訊息，歡迎15歲以上、想要提升職場競爭力或有心學習新知的在職勞工，踴躍上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)報名，或電洽06-6985945轉分機1526由專人為您服務。

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