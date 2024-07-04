黃偉哲培育在地數位人才　台南資安攻防培訓系列課程開放報名

▲台南市政府研考會精心規劃「台南市資安攻防人才培訓系列課程」，首波課程「資安入門工具101」將於7月19日於沙崙資安暨智慧科技研發大樓登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化政府機關及在地企業對資安防護的認知和意識，台南市政府研考會精心規劃「台南市資安攻防人才培訓系列課程」，首波課程「資安入門工具101」將於7月19日於沙崙資安暨智慧科技研發大樓登場。

課程由資安專家深入淺出引領學員，從基礎概念到實戰技巧，全面提升資安意識與防護能力，接續於9月6日辦理「系統滲透測試攻擊手法分析」課程，發掘系統漏洞有效改善。

黃偉哲市長表示，在數位化時代，資安防護為城市數位基礎建設發展的重要基石，透過本次資安攻防培訓課程，將有助於政府機關培育資安人才，並提升在地企業資安防護意識，進而共同守護市民的數位生活。

研考會蒙志成主委表示，本次課程聚焦於公務機關、關鍵基礎設施資安專職人員之訓練，也開放中小企業資訊從業人員報名，內容涵蓋資安入門工具之運用，與滲透測試攻擊手法分析，引導學員理解駭客攻擊手法與資安防護技巧，課程將結合理論與實務，藉由實作案例，協助學員掌握資安技術精髓，提升防護能力。即日起，歡迎至報名網站(https://p.tainan.gov.tw/dnhWB)了解課程詳情。

台南市政府不僅持續培育在地資安人才，更積極盤點在地企業資安防護需求，與媒合在地資安產業服務能量，提升台南市整體數位發展之資訊安全。