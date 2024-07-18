25歲IT男離職「擺攤賣燒烤」！1個月後看收入大崩潰：打算回本行

▲程序員擺攤賣燒烤。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢青山區的武科大天橋下的道路兩旁，一到傍晚就聚滿了各類小吃攤，一家名為「程序員（程式工程師）燒烤王」的小攤吸引了不少人的注意。攤主劉姓男子表示，畢業後幹了3年程序員工作，行業發展不如從前，所以辭職創業。他坦言，沒告訴家人，收入不及上班，打算回去當程序員。

據《九派新聞》報導，自己是2020屆的畢業生，畢業後幹了3年程序員工作，目前25歲。今年6月份，劉男和朋友一起在武科大夜市開了這家燒烤攤。

劉男稱，「叫這個店名是因為我們就是搞這個的。」不少武科大的師生們看到這個店名也很感興趣，會主動過來問他是否真的是程序員，「他們點菜的時候我們就聊天，會聊一些技術上面的問題，還有程序員工作的市場環境、工作的情況。」

為什麼要辭職幹燒烤？劉男表示，行業發展不如從前，公司還要將他調遣到外地，但是他想留在武漢，而且也想要跳出熟悉的環境去接觸社會。在這些因素的推動下，劉男做出了辭職創業的決定。

「上班還是不夠滿足自己」，劉男覺得一直在職場裡面，就不能瞭解如何自己去做事，也缺乏對事業的急迫感，所以想早一點出來，給自己一些壓力。他認為當老闆更能磨煉自己，「首先當老闆的話需要考慮的東西比較多，要考慮自己，要考慮員工，要考慮成本等等。然後要處理好人與人關係，還要學會跟別人打交道。

「擺攤成本比較小，而且自己上學期間就在燒烤店打過工，也算是一個技能吧」，在擺攤之前，他還特地考察了市場，最終選擇在自己熟悉的青山區武科大夜市擺攤。

劉男的攤位回頭客多，都是一些年輕學生，漸漸地他們和年齡相仿的劉男也熟絡起來，平常來了還會與劉男一起喝酒、聊天。但是目前燒烤攤的收入還不能讓劉男滿意，「好的時候400元（人民幣，下同）左右，差的時候200來塊，加起來不夠我們當時上班一個人的工資。」

劉男沒有把自己辭職開燒烤攤的事情告訴家人，他將開燒烤攤創業當做是一次社會實踐，嘗試之後才能知道自己在交流溝通、思維方式等方面的短板。

未來，劉男還是打算做回自己的老本行，「一兩年之後我們把這個（燒烤攤）做好了，可以開個店，交給別人打理，作為最底層的保障，然後自己再回去做程序員相關的事情。」

「我現在最大的優勢就是年輕嘛！我到了30多歲，可能就沒有這個機會去做這些事情」，談起目前工作的不穩定，劉男十分保持樂觀，「做任何事情，要想到它失敗的結果，你要能接受你就去幹，你要是接受不了，就趁早放棄這個事情。」