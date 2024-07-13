鐵屑刺入大腿！　男子學《鋼鐵人》用磁鐵吸傷口…險殘疾

▲江先生想學《鋼鐵人》用磁鐵吸傷口。（圖／翻攝自網易新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名江先生日前工作時，不慎被噴出的鐵屑碎片刺入大腿，但他沒有馬上就醫，反而想起電影《鋼鐵人》中的橋段，讓同事用磁鐵來幫自己吸出體內的鐵屑，結果不但沒成功，反而讓傷口更痛了，只好求助醫生。

據《網易》報導，事發當天，江先生在工作時，操作機械軸承，不料，軸承突然炸裂，鐵屑瞬間噴射而出。江先生覺得腿部疼痛無比，低頭一看，發現噴出的鐵屑，插入他的大腿，形成5個大小不同的傷口。

▲▼江先生被鐵屑刺的5個傷口。（圖／翻攝自網易新聞）



同事見狀，連忙拉著他準備去醫院，但江先生卻覺得並沒有什麼大礙，反而想起了電影裡的劇情，讓同事去找一個強力的磁鐵，打算把腿裡面的鐵屑吸出來。可任憑兩人如何「努力」，不僅一點效果也沒有，還讓傷口越來越疼。江先生這才意識到不對勁。

最終，他還是選擇去醫院就醫。醫生透過手術，幫他取出了體內的金屬碎片。醫生表示，「磁鐵吸鐵屑的做法是不可取的，就算是鋼鐵人也不定能成功，因為肌肉和皮膚是有彈性的，異物進去後傷口會關閉，還好鐵屑沒有流太遠，沒造成殘疾，出現這種問題一定要及時就醫。」

該事件也引起網友熱議，「可以永遠相信男人的腦洞，大到不可思議」、「既然想到要化身鋼鐵俠，怎麼不學郭靖用內力逼出來」、「要是磁鐵繞著大腿走一圈，殘疾證都可以辦下來了，真是給大家做了個反面教材」、「不管是跟萬磁王學的，還是跟史塔克學的，路線不對方法不對，結果就會悲劇」。

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