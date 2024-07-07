燒肉店大火！中山醫大學生1死1命危　老闆9字回應記者

▲台中壹人燒肉店大火，導致員工1死1命危。（圖／消防局提供）



記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中市西區向上路「壹人燒肉店」昨日下午發生嚴重火警，導致打工的鄭姓大學生死亡，彭姓大學生雖恢復呼吸心跳，仍命危。實際致電該店老闆，對方表示「現在很多事情，先處理」，隨即掛斷電話。

壹人燒肉店開業約3年多，位置在台中市鬧區，生意都算不錯。店內主打一個人也能夠享受吃燒肉，提供多種個人套餐，不定期也配合節日活動，在地方小有名氣。

▲台中市燒肉店嚴重火警內部情況。（圖／翻攝Facebook／台中市政府消防局中港分隊）



店家在網路徵才內容寫下，希望尋找有上進心、肯學習以及個性外向的員工，「我們是一個很優良的企業，來這裡的每位員工對我們來說都不是員工，我們是用當夥伴的心態來對待來這裡工作的你們」。

據了解，20歲的鄭姓男大生先入職，覺得工作環境不錯，才又引薦23歲彭姓學長一起到燒肉店上班，昨日2人都有上班，卻在店內遇上駭人火警，導致1死1命危慘劇。彭生目前狀況仍不穩定，鄭生遺體則仍在醫院，預計今日由警方報驗後，檢方進行刑事相驗，釐清鄭生確切死因。

火場現場照片顯示，燒肉店內部一片焦黑，天花板也被燒到只剩下支架，內部原有的木製裝潢全數被燒到精光，少許日式風的拉門也只能看出輪廓。地面上留有大量灰燼，許多物品都已經燒到融化、散落地面，相當驚悚。詳細起火原因，仍待消防人員進一步調查釐清。