　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

OnlyFans網紅約會條件「GG至少15公分」　做不到的男人很噁心

▲▼OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）

▲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）

記者張方瑀／綜合報導

每個人心中都有理想的伴侶條件，但來自澳洲32歲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）卻列出了19項清單，除了基本的有車、有房、不劈腿、幫付旅費以外，她還規定伴侶的陰莖尺寸必須落在6至9英吋（約15至23公分）之間，且若無法滿足所有條件，會讓她感到相當噁心。

▲▼OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）

▲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）

根據《紐約郵報》報導，艾莉西亞表示，過去3年她一直過著單身的生活，卻也完全不想將就，所以在Google問卷開出了19個理想伴侶條件，想要追她的人必須先填寫這份問卷，如果對方無法符合所有要求，她就會感到「很噁心」，兩人的關係也不可能長久。

▲▼OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）

▲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）

艾莉西亞的清單中要求對方財務穩定、有車、能支付自己的旅費，且對於身材和運動方面，她希望對方身高在6英呎（約183公分）以上、陰莖尺寸必須落在6至9英吋之間，每周至少運動6天，還要會打高爾夫球。

▲▼OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）

▲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）

除此之外，對方必須有足夠忠誠度，在過去的戀愛經驗中不能有劈腿的行為，有結婚的意願但未曾結過婚，且沒有小孩也不打算要小孩。

艾莉西亞強調，她並非在尋找一個「完美先生」，而是清楚知道自己想要的伴侶是什麼樣的，「這是我的不可妥協清單，如果有人想約會我而不能符合這些要求，那就再見了。」

▲▼OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）

▲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）

ET快訊
快訊／苗栗風力發電機旁男屍！　身分曝光
攻堅畫面曝！「關鍵口罩男」僅穿內褲被壓制
28歲警遭撞死...獨留愛妻4歲兒　頓失經濟支柱
鄭文燦委任律師起底　曾捲「亂倫性侵案」遭停業
汪建民罹肺腺癌4期首發聲！　暴瘦12kg「最新近況曝光」：會
三重賓士「逆向飆撞」警車！28歲警無辜慘死　他疑毒駕喊：太累

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

OnlyFans網紅約會條件「GG至少15公分」　做不到的男人很噁心

法國新總理難產！　工會不滿馬克宏「揚言奧運罷工」

傳裴洛西、歐巴馬都想拜登退選　美醫師議員：他認知明顯衰弱

外國遊客變肥羊！日本店家曝「雙重定價」苦衷　專家：難以信服

乘客機艙內「當眾解放GG」狂尿！　飛機緊急改道降落

以哈停火有所進展　油價跌

波蘭M-346教練機墜毀！直衝機場「炸成火球」飛官慘死　驚悚片曝光

老公愛愛喊出別人名字　人妻氣炸！拿刀割掉他的「金箍棒」

拜登堅持不退選　路透社列出5點可能原因

好萊塢掀「換拜聲浪」！影帝道格拉斯：拜登無能挑戰川普說的謊

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

台塑重臣楊兆麟首曝光！坐輪椅戴遮陽帽擋臉　兒陪同搭豪車離開

李多慧信義區街頭熱舞！3秒影片讓後面小黃紅了

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

OnlyFans網紅約會條件「GG至少15公分」　做不到的男人很噁心

法國新總理難產！　工會不滿馬克宏「揚言奧運罷工」

傳裴洛西、歐巴馬都想拜登退選　美醫師議員：他認知明顯衰弱

外國遊客變肥羊！日本店家曝「雙重定價」苦衷　專家：難以信服

乘客機艙內「當眾解放GG」狂尿！　飛機緊急改道降落

以哈停火有所進展　油價跌

波蘭M-346教練機墜毀！直衝機場「炸成火球」飛官慘死　驚悚片曝光

老公愛愛喊出別人名字　人妻氣炸！拿刀割掉他的「金箍棒」

拜登堅持不退選　路透社列出5點可能原因

好萊塢掀「換拜聲浪」！影帝道格拉斯：拜登無能挑戰川普說的謊

珍煮丹「姍姍紅茶拿鐵買1送1」今天開跑！每人不限購買杯數

雲林男喊「人劍合一」弒母砍父　恐再度犯案...法官送他進看守所

藍白推「選罷法修嚴」逕付二讀　綠委難接受：白委曾公開承諾會否決

蔡桃貴慶生「蔡波能也有禮物」！蔡阿嘎：這是家規 育兒術被推爆

金門經銷商進口大陸非法機上盒「幫裝APP看到飽」　判刑4月

謝國樑宴請藍民代！談話內容曝光　他帶領禱告：會順利通過主的試煉

快訊／苗栗風力發電機旁驚見男屍！現場瀰漫腐臭味　身分曝光

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

助行器翁馬路過一半變綠燈　2男幫護送！網讚：駕駛都沒不耐煩

「黃子佼條款」三讀　拍攝、購買兒少性影像最重關7年、罰百萬

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

國際熱門新聞

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

北韓「公開槍決」30多名中學生

老公愛愛叫錯名字　人妻拿刀割掉他的「金箍棒」

開價29萬拍「精子藝術照」　21歲女模怒：50男一起

波蘭M-346直墜機場成火球！驚悚片曝光

17歲鮮肉床戰28歲女　「硬不起來」被笑殺人

拜登堅持不退選　路透社列出5點可能原因

拜登連環口誤！稱澤倫斯基俄羅斯總統普丁

好萊塢換拜聲起！道格拉斯：難想像拜登做完第2任期

俄羅斯下令逮捕納瓦尼遺孀　打入恐怖分子黑名單

匈牙利外長：不支持北約變成「反中集團」

乘客機艙內「當眾解放GG」狂尿　飛機急降落

印度宣布「憲法謀殺日」　警惕獨裁黑歷史

更多熱門

相關新聞

入獄2個月！Toyz突發「燦笑用餐照」4000人朝聖

入獄2個月！Toyz突發「燦笑用餐照」4000人朝聖

網紅Toyz販售大麻菸彈被判刑4年2個月，已於5月16日入監服刑。沒想到，Toyz服刑接近2個月，臉書卻突然PO出他外出用餐的燦笑照片，吸引許多網友留言回應。

俄裔澳洲夫婦被控間諜罪　疑洩國防機密

俄裔澳洲夫婦被控間諜罪　疑洩國防機密

史上最大！　20國「漆黑」空軍演習

史上最大！　20國「漆黑」空軍演習

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

抖音93萬網紅「裸聊尻尻」影外流　本尊認了

抖音93萬網紅「裸聊尻尻」影外流　本尊認了

關鍵字：

OnlyFans網紅澳洲紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

北韓「公開槍決」30多名中學生

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

即／林士傑命案口罩男落網！警攻堅壓制畫面曝

韭菜大翻車！　聯發科爆5740萬元違約交割

老公愛愛叫錯名字　人妻拿刀割掉他的「金箍棒」

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

快訊／三重「疑毒駕」賓士撞死1警　駕駛正面照曝光

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

入獄2個月！Toyz突發「燦笑用餐照」4000人朝聖

他挖出罕見57.6度高粱！神人揭2含義

快訊／02:51台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面