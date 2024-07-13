OnlyFans網紅約會條件「GG至少15公分」　做不到的男人很噁心

▲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）



記者張方瑀／綜合報導

每個人心中都有理想的伴侶條件，但來自澳洲32歲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）卻列出了19項清單，除了基本的有車、有房、不劈腿、幫付旅費以外，她還規定伴侶的陰莖尺寸必須落在6至9英吋（約15至23公分）之間，且若無法滿足所有條件，會讓她感到相當噁心。

▲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）



根據《紐約郵報》報導，艾莉西亞表示，過去3年她一直過著單身的生活，卻也完全不想將就，所以在Google問卷開出了19個理想伴侶條件，想要追她的人必須先填寫這份問卷，如果對方無法符合所有要求，她就會感到「很噁心」，兩人的關係也不可能長久。

▲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）



艾莉西亞的清單中要求對方財務穩定、有車、能支付自己的旅費，且對於身材和運動方面，她希望對方身高在6英呎（約183公分）以上、陰莖尺寸必須落在6至9英吋之間，每周至少運動6天，還要會打高爾夫球。

▲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）



除此之外，對方必須有足夠忠誠度，在過去的戀愛經驗中不能有劈腿的行為，有結婚的意願但未曾結過婚，且沒有小孩也不打算要小孩。

艾莉西亞強調，她並非在尋找一個「完美先生」，而是清楚知道自己想要的伴侶是什麼樣的，「這是我的不可妥協清單，如果有人想約會我而不能符合這些要求，那就再見了。」

▲OnlyFans網紅艾莉西亞（Alicia Davis）。（圖／翻攝自IG／littlebrunettebaddie2.0）