曾拍片挑戰「一周只吃7-11」爆紅　澳洲女YouTuber意外過世

▲澳洲YouTuber亞莉克絲意外過世。（圖／翻攝YouTube&Instagram@Pretty Pastel Please，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲YouTuber亞莉克絲（Alex）曾經拍片挑戰「一周只吃7-11食物」，影片突破400萬次觀看，如今她卻被親友證實意外逝世，享年僅30歲，消息震驚各界。

亞莉克絲經營YouTube頻道「PrettyPastelPlease」，主題包括旅遊、時尚、開箱，擁有超過69萬訂閱，最知名影片是前往日本挑戰「一周只吃7-11食物」，另一部寵物鸚鵡亞契（Archie）的影片也累積200多萬次觀看。她生前最後一次更新是5月31日上傳一部時尚主題的影片。

亞莉克絲Instagram帳號5日發布的聲明表示，「我們懷著沉重的心告訴大家，亞莉克絲、也就是許多人知道的『PrettyPastelPlease』已經去世了」，內文形容她的離世「對於所有認識她的人而言都是突然、意外且毀滅性的。」

聲明寫道，「這對於我們所有人而言都很震驚，她的親友要求在度過悲傷之際保有隱私……感謝你們的所有支持，但（我們）需要時間私下療傷」，並且承諾在適當時機分享追悼會內容，以供粉絲悼念。

《獨立報》指出，亞莉克絲一直是網路霸凌的對象，2022年12月曾經公開吐露，自己不擅長處理負評，並且呼籲人們更友善一些，「我現在承認，我不擅於處理批評……只要有一個人說不喜歡我，我就會忘掉之前看過的1000則正面評論。」

粉絲們得知噩耗後，也紛紛留言致敬。許多人表示，他們追蹤亞莉克絲的頻道很多年了，總被她的善良與正向感動，「我真的對這個消息感到心煩意亂。我看亞莉克絲的影片很多年了，她開始變得像是我的朋友。」、「她真的很特別，我希望她的親友在哀悼巨大損失的同時一切安好。」