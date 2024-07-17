搭機前發現「護照上有污漬」　情侶被趕出機場怒：被當成罪犯

▲情侶因為護照有污漬，突然被拒絕登機。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國男子艾倫(Rory Allen)與34歲女友威金斯(Nina Wilkins)預計搭乘飛機前往西班牙度假，然而2人到登機口準備搭機時，廉航瑞安航空(Ryanair)卻因為發現威金斯護照上有污漬，不但拒絕讓他們搭機，還把2人送出機場。

29歲男子艾倫向當地媒體控訴，他7日和女友威金斯計畫搭乘瑞安航空，從東密德蘭機場飛到西班牙布拉瓦海岸(Costa Brava)度假，這個假期是女友母親贈送給2人的聖誕禮物。

艾倫表示，2人到航空公司櫃台報到、托運行李時沒有發現任何問題，後來通過安檢準備搭機，沒想到在登機口再次檢查時，突然被航空公司人員告知，由於威金斯的護照上有茶漬，不能讓他們登機。

Can YOU spot what's wrong with this passport? Couple say they were escorted out of an airport 'like criminals' after Ryanair 'refused to allow them to board because of damage to one of the pages

via https://t.co/4N6UmtO8sD https://t.co/5WnYH0wnFB — Bob For A Full Brexit (@boblister_poole) July 16, 2024

從圖片中可看到，威金斯的護照下方有咖啡色污漬，看起來很像是茶漬，不過護照上相關資訊仍清晰可見。艾倫氣憤表示，女友今年初才用同一本護照出國，不理解為什麼現在突然不能登機，而且2人還像罪犯一樣被機場人員護送出機場。

艾倫與女友後來花費260英鎊（約台幣1.1萬元）購買別家航空公司機票，終於順利飛出國，他不解，為何別家航空公司可以受理女友護照，原航空公司卻不行。

瑞安航空公司回應，這名乘客之所以被拒絕登機，是因為她的護照已經退色，根據英國護照辦公司規定，護照若是有任何毀損或退色，可視為已損壞護照，所以他們只是依據規定行事，希望乘客搭機時確保攜帶的是有效護照，以符合旅行相關規範。