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搭機前發現「護照上有污漬」　情侶被趕出機場怒：被當成罪犯

▲▼護照。（圖／CFP）

▲情侶因為護照有污漬，突然被拒絕登機。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國男子艾倫(Rory Allen)與34歲女友威金斯(Nina Wilkins)預計搭乘飛機前往西班牙度假，然而2人到登機口準備搭機時，廉航瑞安航空(Ryanair)卻因為發現威金斯護照上有污漬，不但拒絕讓他們搭機，還把2人送出機場。

29歲男子艾倫向當地媒體控訴，他7日和女友威金斯計畫搭乘瑞安航空，從東密德蘭機場飛到西班牙布拉瓦海岸(Costa Brava)度假，這個假期是女友母親贈送給2人的聖誕禮物。

艾倫表示，2人到航空公司櫃台報到、托運行李時沒有發現任何問題，後來通過安檢準備搭機，沒想到在登機口再次檢查時，突然被航空公司人員告知，由於威金斯的護照上有茶漬，不能讓他們登機。

從圖片中可看到，威金斯的護照下方有咖啡色污漬，看起來很像是茶漬，不過護照上相關資訊仍清晰可見。艾倫氣憤表示，女友今年初才用同一本護照出國，不理解為什麼現在突然不能登機，而且2人還像罪犯一樣被機場人員護送出機場。

艾倫與女友後來花費260英鎊（約台幣1.1萬元）購買別家航空公司機票，終於順利飛出國，他不解，為何別家航空公司可以受理女友護照，原航空公司卻不行。

瑞安航空公司回應，這名乘客之所以被拒絕登機，是因為她的護照已經退色，根據英國護照辦公司規定，護照若是有任何毀損或退色，可視為已損壞護照，所以他們只是依據規定行事，希望乘客搭機時確保攜帶的是有效護照，以符合旅行相關規範。

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