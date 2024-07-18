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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆總結「藍綠白」國會成績單　在野黨吐怨氣、執政黨苦不堪言

▲▼立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

▲立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

立法院長達5個半月的「第1會期」正式結束。對此，民意基金會董事長游盈隆昨（17日）表示，立法院只要開議，社會不得安寧，「群魔亂舞」是人們共同感覺，他總結，這個漫長會期，在野黨虎虎生風，執政黨苦不堪言。民進黨搞砸執政法案推動、表決痛澈心扉，國民黨一吐八年怨氣、保留政治理性適時「踩煞車」，民眾黨證明「關鍵少數」、黃國昌撐起半邊天，但台灣民主如今顛簸難行，是誰之過？

游盈隆於臉書表示，「新國會第1會期」16日畫下句點。這是一個漫長的會期，從2月1日到7月16日，整整5個半月，實在太長了，正常情況是4個月。他說，但問題是，國人喜歡立法院一年到頭開會嗎？當然不是。根據經驗，立法院只要一開議，社會不得安寧，人民耳朵不得清淨，「群魔亂舞」這四字相當程度是人們共同的感覺。

接著，游盈隆分析，這個漫長會期，在野黨虎虎生風，執政的民進黨苦不堪言，可以從「兩方面」一眼看穿。

游盈隆說，第一是「結果面」，這次會期一共通過55個法案，但政府主動提案且通過的只有18個，約三分之一，這已經創下歷史最低也最難堪的紀錄。依照過去經驗，立法院能通過的法案，絕大多數是政府的提案，個別政黨或立委提的案子通過比例很低。所以這一會期，民進黨是徹底搞砸了。

第二是「過程面」，游盈隆認為，過去五個半月，對民進黨總召柯建銘以及其他五十名綠委來說，度日如年。柯總召對外說「民進黨在立法院又不是沒有表決失敗的經驗」，似乎沒錯，但柯建銘也許刻意沒加到一句「這個會期表決失敗的痛苦是前所未有，且是痛澈心扉」。民進黨曾有過八年完全執政的予取予求，現在幾乎是「沿門托缽」還不可得。「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」，有誰能了解？

國民黨方面，游盈隆說，這一會期，算是大大出了一口怨氣，修理民進黨「爽到不行」，因為真的憋了太久，因為只有執政過的人，才知道失去政權的痛苦。游盈隆再說，國民黨只比民進黨多一席，但搖身一變成為國會第一大黨，也在民眾黨刻意或不刻意地支援下，一路壓著民進黨打，快意恩仇，尤其在所謂「國會改革法案」審理過程中。

游盈隆進一步指出，傅崐萁提出花東三法，妄想挾立院以令天下，提出兩兆交通建設計畫，要行政院買單照做，言行舉止狂妄，完全不顧憲政體制，不顧社會觀感。當時他在想，立院國民黨團真的會硬幹？如果硬幹下去的話，不是自取滅亡？因為台灣民意不會允許。果然，最後國民黨還是「踩煞車」，證明政治理性還在，還沒瘋狂。

民眾黨方面，游盈隆說，這會期用行動證明自己是「關鍵少數」，是一股絕對不可忽視的力量。這方面，黃國昌居功厥偉，民進黨現在恨透黃國昌，這讓他想起一首老歌「恨你不回頭」，歌詞中說「我恨你，就這樣離去，我恨你，恨你不回頭」。同樣的，民進黨對陳昭姿又何嘗不是如此？

游盈隆認為，黃國昌放手去幹，表現突出，撐起民眾黨半邊天，是柯文哲領導有方，有知人之明。民眾黨在國會摸索生存發展之道時，也曾有一段時間流失不少親綠支持者，因為和國民黨靠太近，導致主體性模糊。這充分表現在政黨支持度持續明顯下滑。民眾黨的基礎是「淺綠+中性選民+淺藍」所構成的，太靠近藍，淺綠跑光光；太靠近綠，淺藍跑光光。所以要如何維持適度平衡，開拓新支持者，是個大學問。

最後，游盈隆強調，只要有讀過他寫的書，應該能知道，他始終認為，過去這段時間台灣民主走岔了，台灣本可走上康莊大道的，如今顛簸難行，眾生受災殃，是誰之過？

▼台灣民意基金會董事游盈隆 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台灣民意基金會舉行十月全國性民調發表會「中天撤照、台海風雲與美國總統大選」游盈隆 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

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