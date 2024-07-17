柯文哲：民眾黨不會因壓力屈從執政黨　籲賴清德尊重法治

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨團17日召開記者會羅列本屆立法院會期成果，黨主席柯文哲晚間在臉書表示，「非藍非綠、第三勢力，是我們應該扮演的角色，也是人民的期待」。柯也提到，已通過的國會改革落實多年來追求的分權制衡，賴清德總統卻帶著四機關提出釋憲，總統一方面口口聲聲遵守憲法，卻帶頭拒絕執行經公告施行的法律，這不只是背棄自己承諾的誠信問題，而是國家法治基礎被摧毁，走向威權獨裁的開始。

柯文哲說，2月1號新國會成立以來，許多人冷嘲熱諷說民眾黨立委是沒用的8，「但這個會期剛剛結束，我相信許多人對於民眾黨立委的認真，應該有改觀」。

柯文哲表示，民眾黨在這個會期推動了國會改革、勞工加薪、打詐防弊 、健保改革、新住民基本法、電費透明化等重要修法，「在立法院，我們真的只是少數，但我們不走極端偏鋒，用務實與理性溝通說服」。

柯文哲指出，民眾黨不會因為壓力而屈從執政黨，也不會為了對抗，而沒理由的附和在野陣營，「非藍非綠、第三勢力，是我們應該扮演的角色，也是人民的期待，我們時刻謹記不敢忘」。

但柯文哲說，民眾黨這個會期也仍有未竟之功，像是吹哨者保護法、財政收支劃分法等等，「這些，過去都是民進黨的主張，可惜我們提案了，卻不斷遭到杯葛、延宕」。

柯文哲提到，已通過的國會改革，過程符合程序，也落實多年來追求的分權制衡。賴清德總統卻帶著四機關提出釋憲，還語帶威脅地說出「青鳥會飛出來」、「在野黨不要貿然行動」的話語，總統一方面口口聲聲遵守憲法，卻帶頭拒絕執行經公告施行的法律，這不只是背棄自己承諾的誠信問題，而是國家法治基礎被摧毁，走向威權獨裁的開始。

柯文哲說，現在許多人對於憲法法庭的裁判，抱著悲觀態度，但他仍然衷心期盼大法官能忠實扮演「國家憲政秩序的裁判」，公正審理，使各個機關能夠忠實「依循憲法施政」。

「我更要呼籲賴清德主席，你應該尊重法治、尊重民主，跳脫個人的意識形態，不要只想著激化對立與衝突，這不是人民的期望。」柯文哲說，在台灣民主進程的重要時刻，請賴總統實踐民進黨多年來對人民的承諾，建立分權制衡、權責相符、可長可久的民主政治體制。選舉已經結束了，該好好做事了。