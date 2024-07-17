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楊懿珊才傳接駐美副代表！下週先率團赴美　綠營年輕外交人才成軍

▲▼民進黨副秘書長楊懿珊今（17）日出席外交培力營赴美行前記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨副秘書長楊懿珊今出席外交培力營赴美行前記者會。（圖／記者陶本和攝，下同）

實習記者歐承翰／台北報導

民進黨副秘書長楊懿珊今（17日）出席外交培力營赴美行前記者會，展現民進黨培養國際人才的決心，她也確定將於下周啟程，負責率隊前往華府。楊懿珊日昨傳出是賴政府內定的駐美副代表，這次赴美行程勢必引發外界聯想，現場有媒體追問此事，但楊懿珊僅微笑回應「謝謝」，便快步離開會場。

楊懿珊今出席外交培力營赴美行前記者會時表示，近年台灣在國際的能見度很高，所以需要投入一批又一批的外交政治人才，總統賴清德上任後，對於國際人才的培育相當重視，也期許民進黨能透過營隊發掘並栽培國際人才。

楊懿珊表示，年輕人雖充滿熱情，但是需要更多機會，所以民進黨的外交培力營給予他們舞台、機會及經費。她指出，到華府為台灣拚外交不只要會說英文，還需要非常多知識和素養，更要傳達台灣訊息並了解美國政治，這次參訪會拜訪美國智庫、國會及與民間人士對談，特別是這次參訪是在美國選舉期間，民進黨還能有一些高度、密集的訪問，代表美方對他們的重視。

參與這次營隊的成員、國會助理廖薇瑄表示，此次的培力營展現出民進黨是重視年輕人的政黨，並為台灣傳達出我們是一個負責任且勇於對外參與共同協作的國際夥伴。她也感謝楊懿珊，在行前做了很多功課，邀請學者專家為成員做足準備。此外，她也提到，下週楊懿珊會隨團去美國華府。

兼任黨主席的賴清德也特別給予營隊成員鼓勵，他表示，他高度重視國際事務的青年培力工作，也不斷鼓勵黨透過舉辦及參加各項國際活動來達成三項任務：第一、拓展政黨外交；第二、提升國際視野，第三、培力國際人才，這次中央黨部2024年外交培力營，就是實現這三項任務的最佳實踐。

賴清德說，多年來經過台灣、美國兩地海內外許許多多人在多方努力之下，台美關係走到歷史上十分緊密的時刻，看到新生代的政治工作者組團到美國參訪，很高興看到台灣人一棒接一棒，走向世界，到世界交朋友，讓世界更了解台灣。

賴清德也指出，這一次由中央黨部楊懿珊副祕書長率團，帶領來自立法院、議會、NGO的青年政治工作者前往華府，相信年輕的朋友，將會帶著各自的專業，到美國展開對話與交流，「大家就要啟程！祝福各位任務成功，一起為台灣加油！」

由於近日傳出賴清德已內定楊懿珊接掌駐美副代表一事，楊懿珊這次負責率隊赴美，不免引起外界聯想，不過，在今日記者會結束後，媒體追問楊懿珊求證接掌駐美國副代表一事，她僅微笑回應「謝謝」後，便快步離開。

▲▼民進黨副秘書長楊懿珊今（17）日出席外交培力營赴美行前記者會。（圖／記者陶本和攝）

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