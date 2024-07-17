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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦後下個是他？　柯文哲喊很怪：暗示司法可作政治工具

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦因涉貪遭收押，外界紛紛點名下一個人就是民眾黨主席柯文哲，以及即將在7月24日一審宣判助理費案的民眾黨籍新竹市長高虹安。柯文哲17日表示，這些聯想都在暗示「司法可作為政治工具」，以高虹安為例，公積金制度是其辦公室主任從民進黨前立委李俊俋辦公室帶來，但檢方辦高不辦李，明顯雙重標準。

柯文哲YouTube頻道17日晚間9時播放預錄的「柯P揪時在」影片，柯文哲透過影片表示，賴清德以棒球比喻釋憲案，並表示若政黨沒有接受釋憲結果，「青鳥會飛出來」，這聽起來像是「恐嚇在野黨」。

上周憲法法庭中，有總統府、行政院、監察院、民進黨團4個聲請人共12位律師，再加上部分大法官的相助，立法院訴訟代理人僅3人，柯文哲形容，這是一場「12+n跟3」的比賽，套用電影《少林足球》的台詞「球證、旁證、主辦、協辦都是我的人」，要怎麼贏？

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

面對「反質詢」定義，柯文哲用前行政院長蘇貞昌備詢時為例，當時蘇對立委稱「從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸」、「你媽媽在質詢不是這樣態度」、「叫什麼叫」等言論，柯文哲感嘆「『反質詢』還需要定義嗎？」另外，行政機關提供給立委調閱資料全冊塗黑，也證明了國會調查權的必要性。

就監察院主張，立法院擁有調查權會侵害監院調查權的行使，柯文哲指出，現在監委是總統提名、立法院同意，基本上是代表總統的意志，立法院則有更高的民意基礎，因此在監察院的調查權之外，讓立法院也有調查權，他認為是適當的。

柯文哲認為，賴說有爭執發生，由裁判作最後決定，這觀念是對的，但當前台灣最大的問題，是司法制度是不是可以被人民信任。

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

近期有關前桃園市長鄭文燦7年前舊案被重新偵辦，柯文哲感嘆，此案7年前就有監聽跟照片，當時檢方竟然簽結，若司法是獨立的，那為何過去7年不辦？再加上羈押鄭文燦的理由是「預先知道檢方偵辦方向」，這表示檢方承認內部洩密。

柯文哲提到，在台灣司法最被詬病之處，就是沒有一致性，以新竹市長高虹安案為例，高虹安的公積金制度是其辦公室主任從前綠委李俊俋處帶過來，結果一樣的制度，檢方辦高虹安卻不辦李俊俋，明顯雙重標準。

最後，不少政論名嘴聲稱「辦完鄭文燦，下一個就是柯文哲」，柯文哲喊話「很奇怪」，這種聯想都是在暗示「司法可以作為政治的工具」，再加上民進黨內有關說司法紀錄的人依然身處高位，這都在在讓人民對司法公正失去信心。

柯文哲說，司法還是最後一道防線，民眾黨會繼續推動司法改革，包括《影響力交易罪》、《不法餽贈罪》、《妨礙司法公正罪》、《棄保潛逃罪》，還有《吹哨者保護法》，希望能夠得到藍綠兩黨的支持，讓司法重獲人民信任。

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