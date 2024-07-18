涉幫詐團洗錢2700萬　林于倫50萬元交保：努力捍衛清白

▲林于倫（中）以50萬元交保。（圖／記者黃哲民攝）



記者黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

國民黨籍立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄、友人林于倫，因涉嫌幫助詐欺集團洗錢2701萬被起訴。劉、杜17日被法院裁定續押禁見3個月，林于倫則以50萬元交保後表示，「會努力捍衛我的清白，謝謝」。

林于倫17日深夜交保後表示，「謝謝大家的關心，我確實沒有參與本案任何犯罪的細項，然後我會努力捍衛我的清白，謝謝。」

回顧此案，劉向婕、杜秉澄2023年初曾捲入詐欺案，當時夫妻倆辯稱，是在幫客戶買賣虛擬貨幣，2人獲不起訴處分，但名下帳戶都被列為警示帳戶，因此2人找上劉向婕的高中同學林于倫，林提供其帳戶給2人使用。

雖然劉向婕、杜秉澄、林于倫辯稱，僅是在從事虛擬貨幣交易，並不知道買家轉入的資金是違法的，但檢方透過3人的對話紀錄發現，內容不僅提到轉帳金額、分潤趴數，林于倫還曾要求，若帳戶被查到的話，希望劉、杜能給予賠償。

根據檢方調查，短短2個月內，有不少遇到投資詐騙的民眾依指示轉帳，金額達2701萬6000元，經過層層轉匯至林提供的帳戶過後，隨即被車手提領一空，檢方追查過後，拘提3人，並向法院聲羈押獲准。

台北地院17日下午開庭，調查3人是否有羈押之必要；審理後認為，夫妻供詞反覆、避重就輕、推諉卸責，且區分不同工作群組，縝密規劃各式斷點，且劉向婕母親出錢幫共犯林于倫付律師費、要求林男依照原先委任的律師指示說話，因而認定杜男夫妻涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞，因此17日深夜10點多裁定夫妻2人續押；林于倫50萬元則以交保，限制住居與限制出境出海，且不得接觸、騷擾共犯家屬等人。