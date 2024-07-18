　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉幫詐團洗錢2700萬　林于倫50萬元交保：努力捍衛清白

▲▼涉幫詐團洗錢2700萬　林于倫50萬交保：努力捍衛清白。（圖／記者黃哲民攝）

▲林于倫（中）以50萬元交保。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、鄒鎮宇／台北報導

國民黨籍立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄、友人林于倫，因涉嫌幫助詐欺集團洗錢2701萬被起訴。劉、杜17日被法院裁定續押禁見3個月，林于倫則以50萬元交保後表示，「會努力捍衛我的清白，謝謝」。

林于倫17日深夜交保後表示，「謝謝大家的關心，我確實沒有參與本案任何犯罪的細項，然後我會努力捍衛我的清白，謝謝。」

回顧此案，劉向婕、杜秉澄2023年初曾捲入詐欺案，當時夫妻倆辯稱，是在幫客戶買賣虛擬貨幣，2人獲不起訴處分，但名下帳戶都被列為警示帳戶，因此2人找上劉向婕的高中同學林于倫，林提供其帳戶給2人使用。

雖然劉向婕、杜秉澄、林于倫辯稱，僅是在從事虛擬貨幣交易，並不知道買家轉入的資金是違法的，但檢方透過3人的對話紀錄發現，內容不僅提到轉帳金額、分潤趴數，林于倫還曾要求，若帳戶被查到的話，希望劉、杜能給予賠償。

根據檢方調查，短短2個月內，有不少遇到投資詐騙的民眾依指示轉帳，金額達2701萬6000元，經過層層轉匯至林提供的帳戶過後，隨即被車手提領一空，檢方追查過後，拘提3人，並向法院聲羈押獲准。

台北地院17日下午開庭，調查3人是否有羈押之必要；審理後認為，夫妻供詞反覆、避重就輕、推諉卸責，且區分不同工作群組，縝密規劃各式斷點，且劉向婕母親出錢幫共犯林于倫付律師費、要求林男依照原先委任的律師指示說話，因而認定杜男夫妻涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞，因此17日深夜10點多裁定夫妻2人續押；林于倫50萬元則以交保，限制住居與限制出境出海，且不得接觸、騷擾共犯家屬等人。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
四川百貨恐怖大火「6人罹難」！受困男留遺言：幫我照顧家裡
懷孕36周不願生！韓狠母拍「墮胎Vlog」瘋傳
特斯拉天坑受災社區「裂縫加大、下沉感更重」　最新現況曝光
可不可口水女「假帳號一堆」　蕾絲內衣照苦主現身：罵人看清楚啦
可不可「不只一間分店」集體躺槍！羞辱對話曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北警詐加班費　認罪了！「金額180元」

涉幫詐團洗錢2700萬　林于倫50萬元交保：努力捍衛清白

楊文科「涉貪時間軸」一次看！早在2016年就通過電話

徐巧芯大姑夫妻被裁定續押　被問有無家人要顧？回答「3隻貓」

快訊／徐巧芯大姑夫妻涉幫詐團洗錢2700萬　法院裁定夫妻續押

快訊／國3台南東山服務區車禍1死1傷　轎車自撞護欄半毀

檢警帶回林士傑案2權利車買主！釐清與槍手關聯　欠缺事證訊後請回

桃園女遭網友「無套性侵」慘懷孕！渣男出錢逼墮胎：不可能在一起

驚心一刻！天空閃電劈向大樓頂端　彰化居民錄下駭人畫面

特斯拉天坑受災社區「裂縫加大、下沉感更重」　最新現況曝光

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

入住10天一家三口悲離！試管嬰窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

通勤新寵出事！電動滑板車玩家遭擊落搶救41天亡　奪命畫面曝

新北警詐加班費　認罪了！「金額180元」

涉幫詐團洗錢2700萬　林于倫50萬元交保：努力捍衛清白

楊文科「涉貪時間軸」一次看！早在2016年就通過電話

徐巧芯大姑夫妻被裁定續押　被問有無家人要顧？回答「3隻貓」

快訊／徐巧芯大姑夫妻涉幫詐團洗錢2700萬　法院裁定夫妻續押

快訊／國3台南東山服務區車禍1死1傷　轎車自撞護欄半毀

檢警帶回林士傑案2權利車買主！釐清與槍手關聯　欠缺事證訊後請回

桃園女遭網友「無套性侵」慘懷孕！渣男出錢逼墮胎：不可能在一起

驚心一刻！天空閃電劈向大樓頂端　彰化居民錄下駭人畫面

特斯拉天坑受災社區「裂縫加大、下沉感更重」　最新現況曝光

貓咪騷擾隔壁小寶貝　遭「裝袋掛大門」表情讓主人笑了：太委屈

新北警詐加班費　認罪了！「金額180元」

天熱想吃冰？營養師曝「冰棒熱量含糖量圖鑑」　

國民黨智庫再裁員　楊智伃曝「外包模式」：各領域研究員僅留1人

週三青年日座談台灣健兒的奧運之路　趙士強、楊勇緯經紀人分享實戰經驗

日本二手平台巨頭「駿河屋」台北店明年開幕！漫博出展確定

涉幫詐團洗錢2700萬　林于倫50萬元交保：努力捍衛清白

上海「恐龍格局」二手房開價2千萬！　奇葩設計網傻眼：誰會買？

北韓金日成軍事大學校長率團訪俄　在莫斯科近郊「溺水亡」

美國8月公布擬議新規　限制中國聯網汽車軟體

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

社會熱門新聞

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

桃園女遭無套性侵懷孕！渣男還逼她墮胎

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

國3台南東山服務區深夜車禍　轎車自撞護欄1死1傷

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

特斯拉天坑社區「裂縫加大」　現況曝光

楊文科「涉貪時間軸」一次看

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

即／徐巧芯大姑夫妻涉洗錢　法院裁定夫妻續押

徐巧芯大姑夫妻續押　被問有無家人要顧稱「3隻貓」

徐巧芯大姑涉詐　婆婆打電話找人頂罪

天空閃電劈向大樓頂端　彰化居民錄下駭人畫面

電動滑板車玩家遭擊落身亡　奪命畫面曝

更多熱門

相關新聞

徐巧芯大姑夫妻續押　被問有無家人要顧稱「3隻貓」

徐巧芯大姑夫妻續押　被問有無家人要顧稱「3隻貓」

國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕與老公杜秉澄，被控利用虛擬貨幣交易參與詐團洗錢，涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》罪嫌，今（17日）被起訴移審台北地院，法官深夜10點多裁定2人繼續羈押禁見，共犯林于倫交保50萬元，限制住居與限制出境出海，且不得接觸、騷擾共犯家屬等人。

徐巧芯大姑涉詐　婆婆打電話找人頂罪

徐巧芯大姑涉詐　婆婆打電話找人頂罪

郭國文、鍾佳濱被送紀律委員會　林楚茵轟雙標

郭國文、鍾佳濱被送紀律委員會　林楚茵轟雙標

讚韓國瑜耐心議事　朱立倫為傅崐萁抱不平：受盡綠營的抹紅抹黑

讚韓國瑜耐心議事　朱立倫為傅崐萁抱不平：受盡綠營的抹紅抹黑

快訊／楊文科涉圖利建商　國民黨：相信清白、盼司法公正

快訊／楊文科涉圖利建商　國民黨：相信清白、盼司法公正

關鍵字：

詐欺洗錢國民黨立委親戚

讀者迴響

熱門新聞

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

四川百貨大火6人罹難！他留遺言：幫我照顧家裡

外資賣超307億！一檔個股竟獲買超近20萬張

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

可不可「不只一間分店」集體躺槍！羞辱對話曝光

桃園女遭無套性侵懷孕！渣男還逼她墮胎

口水女「假帳號一堆」　蕾絲內衣照苦主現身

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

國3台南東山服務區深夜車禍　轎車自撞護欄1死1傷

烤番薯再3天　颱風挑戰下周生成！可能最靠台灣時間曝

即／美股三大指數開盤下跌　納指重挫400點

舒華首發聲！親吐「柯震東留言風波」心情

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

特斯拉天坑社區「裂縫加大」　現況曝光

更多

最夯影音

更多

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面