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耐震補強升級！板橋溪福市民活動中心重新啟用

▲耐震補強升級！板橋溪福市民活動中心重新啟用。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲板橋溪福市民活動中心，耐震補強工程擴柱補強建築外觀。（圖／新北市板橋區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

台灣處於地震頻繁地帶，新北市板橋區公所為顧及民眾使用安全，近6年內全力推動市民活動中心耐震補強工程，已陸續完成13座市民活動中心的耐震補強工程；這次溪崑地區的溪福市民活動中心耐震補強工程也在6月17日完工重新啟用。本次工程採用擴柱補強及開窗封築工法，提升建物耐震能力，在確保建物「大震不倒，中震可修，小震不壞」指導原則下，完工後的活動中心具備更高的耐震能力和整體結構安全性，讓民眾在使用上，更加安心。

板橋區長陳奇正表示，老舊建物透過耐震結構補強，可以降低強震時所帶來的破壞性災損。這次完成耐震補強的溪福市民活動中心是溪崑地區市民重要的集會活動場所，66年興建至今，屋齡已有48餘年，屬於老舊建物，早期建築物經過評估，已不足以因應強震破壞，必須進行建物補強工程，以提高建築物結構安全，來強化民眾使用上的安全性。

▲耐震補強升級！板橋溪福市民活動中心重新啟用。（圖／新北市板橋區公所提供）

▲溪福市民活動中心建物內部梁柱補強。

板橋區公所表示，由於地震無法事先預測，耐震補強工程主要是提升既有建築物耐震係數能力，避免強震造成的嚴重災損，並且可以延長建築物使用年限。市民活動中心經常做為各里老人共餐並舉辦活動，為讓民眾使用更加安心，補強有其迫切必需性。

近6年公所已經完成了民生公園、國光公園、和平公園、深福、社後第二、埔墘第一、埔墘第二、光華、湳興、六里、百壽介壽及埤墘等12座市民活動中心的耐震補強工程，這次完成的溪福市民活動中心是第13座，接續推動的五權公園市民活動中心耐震補強工程也已經在6月17日開工，預計今年10月中旬完工，讓民眾在建物安全的前提下，安心的使用活動中心。

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