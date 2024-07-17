三重殉職警妻PO「郵局帳號」網友惡搞匯87元嘲諷　侯友宜說話了

記者戴上容／新北報導

新北市三重分局厚德派出所28歲警員黃瑋震，本月13日凌晨遭毒駕賓士車逆向撞上，送醫後傷重不治，他的妻子14日在Threads及黃瑋震臉書帳號發文，並留下個人郵局帳號，貼文引發網友熱議，竟有網友惡意匯款87元嘲諷，甚至在粉絲專頁謾罵。對此，新北市長侯友宜表示，警察局所有弟兄，一定會全力協助遺眷度過這個難關。

▲ 三重遺孀PO帳號，有網友惡意匯款87元嘲諷，市長侯友宜說話了 。（圖／記者戴上容翻攝）

三重厚德派出所員警黃瑋震巡邏時遭毒駕賓士車逆向撞死，他的施姓妻子14日在Threads及黃瑋震臉書帳號PO文，「意外總是在最平凡不過的日常來臨，兒子剛在電話中和爸爸聊過外星人和恐龍，沒想到凌晨就接到無法承受的噩耗，如今剩下我們孤兒寡母孤苦無依，謝謝大家關懷與愛護，我們會帶著瑋震的愛，堅強起來並繼續走下去，希望所有的警察都能執勤順利、都能平安回家，不要再有任何遺憾，謝謝你們」。並附上郵局帳號，後續引發社會熱議。

▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，留下妻子和4歲兒。（圖／記者戴上容攝）

▲ 三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市長侯友宜昨16日上午前往市警局參加7月份治安會報時，有媒體提問，黃員遺孀PO郵局帳號在臉書募款，竟有網友惡意匯款87元嘲諷外，更有臉書粉專貼文謾罵，市長如何看待這件事情？

侯友宜說：「警察遺眷目前正面臨最艱難的時刻，內心的悲痛，自己最能夠感同身受，所以我們警察局所有弟兄，一定會全力協助遺眷度過這個難關，我們大家一起，尤其我們警察，一定會把警察遺眷身後之事照顧好」。

▲市長侯友宜在治安會報上接受媒體提問 。（圖／記者戴上容翻攝）