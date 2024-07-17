日I級正妹喊「被烈空坐吃掉了」　神照700萬觀看：烈空座在哪

▲日本寫真偶像雅樂代梨花。（圖／翻攝@utashiro_rika）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本寫真偶像雅樂代梨花本來是照顧孩子的保育員，隨後透過拍攝寫真而爆紅，在X上累積20多萬人追蹤。近日，雅樂代梨花上傳一張與寶可夢烈空坐的合照，短短2天就累積700多萬觀看。

雅樂代梨花16日在X平台上傳照片說，「被烈空坐吃掉」。照片顯示，雅樂代梨花身穿無袖高領上衣，揹著側背包，一臉驚恐地將頭放在烈空坐模型的口中擺拍。

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該照PO出後，截至17日晚間10時，已累計711.5萬觀看、8.7萬按讚、1.9萬收藏、3387次轉推及1000多則留言，讓雅樂代梨花都驚呼，「我還是第一次經歷這樣的轟動，哈哈」。

網友看完紛紛留言，「甚麼裂空座？」「大師球不是只能拿一個嗎」、「請收服我的烈空…」、「我花了一分鐘才找到圖中的烈空坐」、「大姊的烈空坐也把背包的背帶吃掉了呢」、「比烈空座眼珠還大」、「什麼烈空座？我只看到兩顆大師球」、「我只看到%」、「這烈空座真的好大隻」。