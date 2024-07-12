32歲男拔智齒爆哭！櫃台小姐送「小禮物」　網一看喊：大寶寶

▲看牙醫對許多人而言是從小到大的惡夢，拔牙更是最可怕的魔王關卡。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT



你也有看牙恐懼症嗎？看牙醫對許多人而言是從小到大的惡夢，拔牙更是最可怕的魔王關卡，就有一名日本男子崩潰分享，日前他前往牙科診所拔智齒時，痛到忍不住當場爆哭，櫃台小姐見狀還「給1小禮物」當作獎勵，讓他尷尬直呼，自己已經32歲了。

一名日本男子在社群平台X曬出照片，發文表示他上周拔完智齒，日前回診準備拆線時卻因痛到受不了，當場在牙醫診所內飆淚痛哭，沒想到櫃台小姐見狀，竟送了他一張《寶可夢》呆殼獸的可愛貼紙，讓他哭笑不得，坦承自己雖然已經32歲了，但還是相當害怕看牙，「我在牙醫那裡哭了很多次。」

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▲一名日本男子在牙醫診所爆哭，櫃台小姐見狀竟暖心送寶可夢貼紙安慰。（圖／擷取自X）



對此，部落客「魚漿夫婦」也將此篇貼文分享至臉書粉專，有感而發「誰不是只有身體長大的小朋友。」引起網友紛紛留言回覆，「櫃台小姐也太貼心，大人也需要安慰」、「安撫大寶寶，就算是身經百戰的櫃檯小姐也傷透腦筋」、「勇者欣梅爾曾說過，不是只有小孩才需要心靈支柱」、「哭哭就有可愛呆殼獸，賺到了賺到了」、「如果是防水那個系列貼紙真的賺爛。」

不過也有一堆「大寶寶」直呼好想要，「我想要這張貼紙啊！」、「太可愛了，我也要呆殼獸」、「28歲的寶寶也想要」、「身為一個45歲的寶寶，我超想要這個」、「我是月齡600個月的老嬰、我需要這個⋯」、「好想要這張貼紙！啊！我剛忘了我56了」、「請問這個只要哭就會有嗎」、「我可以為了拿到這張貼紙，在診間哭泣。」

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