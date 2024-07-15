北車大廳湧人潮　塞滿滿「低頭猛滑手機」！內行曝：一年只有一次

▲北車一樓大廳擠滿人。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

台北車站的大廳常舉辦許多活動，也有許多民眾會席地而坐，有網友周末經過一樓大廳，現場滿滿人潮，人滿到看不到地板，大家圍成一圈一圈坐下，每個人都低著頭猛滑手機，他不禁好奇「有什麼活動？」對此，有內行解釋，寶可夢年度盛事「Pokémon GO Fest」，13、14日正好是全球活動。

有網友在Threads發文，昨日經過台北火車站一樓大廳，一旁是攤位活動，另一旁的空地則聚集了許多民眾，大家都低著頭猛滑手機，不僅是大廳中間擠滿人，就連旁邊的走道也聚集了許多人，沒位置坐的人，則是站在邊邊，同樣也是低頭認真滑手機，「北車這是在幹嘛？怎麼這麼多人？」

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貼文曝光，有網友跳出來解釋，「寶可夢玩家都知道台北火車站道館非常密集，這次寶可夢週年慶每30分鐘就有怪出現，非常熱鬧」、「這是一年一度的寶可夢GO Fest，特殊的寶可夢出現在道館中需要玩家集體擊倒捕捉，北車因為道館量大又集中，所以每次有這類型活動都會大爆發！此外大安森林公園也是，但偏向抓寶補給站類型」、「寶可夢年度盛典，一年只有一次的全球活動」、「因為今天偏打團體戰類型，大使也不在，所以寶友會往北車移動」。

其他網友則表示，「這時候冷氣假如關閉，這群人一定鳥獸散」、「建議台鐵要跟任天堂收錢」、「他們在忙著燒錢，沒事不要打擾他們，裡面可能有人花了好幾千塊，還沒打到想要的東西正在大破防」、「今天人已經算少了欸，固拉多那次人真的超多」、「欸我在影片中看到我」。

據了解，年度盛事「Pokémon GO Fest」是所有粉絲最期待的活動，7月13、14日是全球活動，訓練家可以在任何地方，免費參加本次的全球活動，活動期間將有超過70種寶可夢現身，還有特殊的扮裝寶可夢、獎勵和加碼內容。

▼年度盛事「Pokémon GO Fest」。（圖／翻攝自寶可夢官網）

