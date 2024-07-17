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台南勞工局開辦青少年職涯規劃研習營　助青年定位未來求職方向

▲台南市勞工局2024年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，17日第一梯次活動在白河區關子嶺勞工育樂中心富野溫泉會館辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局2024年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，17日第一梯次活動在白河區關子嶺勞工育樂中心富野溫泉會館辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

青年是國家未來的希望及競爭力指標，為打造台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局2024年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，17日第一梯次活動在白河區關子嶺勞工育樂中心富野溫泉會館辦理。

▲台南市勞工局2024年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，17日第一梯次活動在白河區關子嶺勞工育樂中心富野溫泉會館辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局希望透過營隊的方式協助青年從認識自己、職涯探索、履歷撰寫、面試技巧模擬等實戰經驗做好職前準備，同時也透過人際溝通、企劃撰寫及競賽活動增進團隊互動及合作職能，增加未來進入職場的競爭力。

勞工局長王鑫基表示，很多青年朋友常在畢業後才開始想未來的職涯方向，對於就業環境及發展趨勢也感到陌生，不知道自己適合從事什麼工作，對未來感到迷茫，或者初次踏入職場因經驗不足，自身工作價值觀與實際就業市場有落差；為了協助青少年釐清個人職業興趣及職涯方向，本次研習營規劃由專業講師講解CPAS職業適性診斷測驗，讓學員發現自己的優勢、弱勢條件，了解自我性格及適性工作，並帶領學員親手完成自己的「職涯規劃書」，同時透過履歷撰寫技巧、面試模擬等讓大家身歷其境，提早做好求職準備，提升就業信心。

▲台南市勞工局2024年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，17日第一梯次活動在白河區關子嶺勞工育樂中心富野溫泉會館辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

就讀南台科技大學行銷與流通管理系的王同學表示，當初是學長姊告知勞工局有辦理這個活動，覺得很不錯就透過線上報名參加。他表示希望在這次的研習營能學到有關企劃撰寫的技能，同時增進履歷撰寫與面試的技巧，他非常期待這3天的課程，也希望自己能了解自己的優點、改善劣勢來提升職能，做好未來求職準備，以增加職場競爭力。

▲台南市勞工局2024年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，17日第一梯次活動在白河區關子嶺勞工育樂中心富野溫泉會館辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長說，在職場上「團隊合作」與「創意發想」是很重要的，因此加入「團隊激勵」課程，藉由強化團隊凝聚力和合作精神，提升團隊士氣和工作動力，進而達成目標，另外安排「創意文案」及「企劃撰寫」課程，讓學員透過創意思考培養遇到解決問題的能力與態度，並能完成活動企劃。營隊課程中規劃「創意簡報競賽」呈現團隊成果，這不僅可激發學員的集體創造力，更能從中學習到溝通、協調、問題解決、績效展現及團隊合作的重要性。

▲台南市勞工局2024年規劃2場次「青少年職涯規劃研習營」，17日第一梯次活動在白河區關子嶺勞工育樂中心富野溫泉會館辦理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心辦理的「青少年職涯規劃研習營」第2梯次將於8月7日至9日辦理，歡迎18-29歲本市青少年、轄內大專在學學生或應屆畢業生踴躍報名參加，每梯次40名，額滿為止，報名專線06-3125881分機19林小姐。

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