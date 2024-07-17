南99線自小客「頻換車道+急煞」欺負機車　惡劣畫面曝光

記者林東良／台南報導

有網友以「吃飽太閒就來逼人家車」為題，在網路社群PO出一段影片，片中一部自小客車以連續變換車道、緊急煞車等方式，對網友機車進行「逼車」，駕駛人並搖下車窗，似乎出言責怪該名網友。台南市警局白河分局看過影片後表示，根據檢舉影片，駕駛最高可處新台幣3萬6千元罰款，並當場禁止其駕駛。

▲有網友在網路社群PO出一段影片，片中一部自小客車以連續變換車道、緊急煞車等方式，對網友機車進行「逼車」。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

網PO文指出，台南東山區南99線18k~2k，7月14日下午4時24分許，有一部自小客車以連續變換車道、緊急煞車等方式，對網友機車「逼車」，網友以「吃飽太閒就來逼人家車」為題PO在網路社群平台，並提出違規超車檢舉。

▲白河分局東山所所長吳建華指出，汽車駕駛人駕駛汽車任意逼車，最高可處3萬6000元，並當場禁止駕駛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

白河分局東山所所長吳建華指出，有關民眾於網路PO文「吃飽太閒就來逼人家車」案 ，經檢視影片內容，汽車駕駛人駕駛汽車任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，最高可處新台幣3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。