台南新增1例登革熱境外移入病例　黃偉哲：請醫療院所請加強通報！

▲台南新增1例登革熱境外移入病例，黃偉哲市長籲請民眾加強防治登革熱，醫療院所請加強通報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市17日新增1例境外移入登革熱病例，累計境外移入共11例，該案住新營區新東里，7月7日至9日與家人前往馬來西亞吉隆坡批貨，14日出現發燒、關節痛、頭痛等不適症狀後便自行服用退燒藥休息，16日前往診所及醫院看診，醫院予以登革熱NS1快篩陽性通報，當日檢驗報告確診登革熱第四型。

個案主要活動地為新營區住家、永康區勝利里及中西區小西門里一帶，為防範疫情擴散，衛生所於17日完成居住地和活動地室內緊急噴霧罐化學防治，後續持續加強個案住家及活動地周邊之病媒蚊密度調查、孳生源清除並規劃化學防治作業。

登革熱防治中心尤天厚主任表示，典型登革熱之潛伏期約3-14天，通常為4-7天，於發病前1天至發病後5天皆屬高傳染力之病毒血症期，且歷年來南市曾出現不同型別病毒登革熱，如交叉感染易形成出血性登革熱，民眾務必提高警覺加強自主管理與通報，做好防蚊措施避免重複感染，如有症狀切勿自行服藥或是忍受病症，倘不立即就醫治療死亡率可高達20％，錯失登革熱防治黃金期，容易造成社區疫情擴散，千萬不可輕忽；同時，提醒醫療院所務必提高警覺、TOCC問診，且加強疑似個案通報。

依疾病管制署資料顯示，國內2024年已有131例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自印尼、馬來西亞、泰國及馬爾地夫等東南亞國家，隨著國境管制政策放鬆，國人海外旅遊頻率大幅成長，對於境外移入個案之社區感染風險壓力提高，因此在防治上必須更加努力，請民眾如有前往東南亞國家旅遊，請於出國前做好居家環境積水容器清除、倒置，若長時間在戶外活動時，建議塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品或穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬；返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史、接觸史。也籲請第一線醫師對於出現疑似症狀之就診民眾，主動詢問TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)，且適時使用登革熱NS1快篩試劑並通報，以縮短登革熱隱藏期並採取相關防疫行動，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生。

市長黃哲指出，夏季氣候常有午後降雨發生，環境易產生積水處，再次提醒民眾如有儲水請加蓋或使用細紗網封口，並定期刷洗儲水容器內壁，做好每週巡視住家戶內外積水容器，將住家、工作地、內外環境盆栽、容器、帆布、屋簷排水槽、防火巷後溝、陽台、地下室及房屋頂樓的積水清除，落實「巡、倒、清、刷」，才可避免病媒蚊孳生及感染登革熱！相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心 http://bit.ly/3xHfuzL 或 06-3366366防疫專線。