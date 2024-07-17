輔導及執法並行　台南制定幼兒園自主風險管理檢核表

▲有鑑於近來國內發生多起教保服務人員違法事件，為加強幼兒園內部自我管控及風險意識，台南市創新訂定「教保服務機構自主風險管理檢核表」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有鑑於近來國內發生多起教保服務人員違法事件，為加強幼兒園內部自我管控及風險意識，台南市創新訂定「教保服務機構自主風險管理檢核表」，分成「幼兒保護」、「衛生保健」及「園舍安全」3面向，每個面向再細分為「平時管理」及「覺察辨識」2大項，總計24項次重要檢核內容。

自2024年7月12日起通函台南市各公私立幼兒園全面落實內部自我管控機制，要求各園負責人或園長應定期進行自我檢核並即時修正，以確保幼兒安全、注重教保人員身心狀況，讓家長安心。

黃偉哲市長強調，虐童及體罰零容忍是市府既定政策，為確保幼兒能在友善安全環境中成長，因此由教育局訂定自主風險管理檢核表，落實園方平時自主檢核，以提高主動察覺及預防違法事件發生能力，降低危害風險並提高幼兒保護機制。依檢核事項內容，各園應定期宣導教職員皆不得對幼兒有不當管教或體罰等行為，也要求各園應主動覺察幼兒表現有無異狀，以利即時掌控依法通報案件並連繫家長說明後續處遇方式，強化親師溝通。此外，各園平日也應落實幼兒點名及環境巡檢，防止幼兒獨處危險及角落安全疑慮等。

教育局鄭新輝局長表示，風險管理自我檢核表係依據幼照法、教保服務人員條例、台南市幼兒園託藥5步驟、各項兒保重要議題及曾發生的違法事件所制定，24項次之檢核內容採操作型定義敘寫，明確指導各園應執行事項，簡化各園行政負擔並有助於協助各園強化自我監控及回饋管理能力，即時檢核應改進事項，並確實紀錄符合及未符合狀況，以及早發現並立即處理可能存在的風險。

鄭新輝局長進一步表示，該檢核表也納入關懷教保服務人員的項目，包括園方應主動覺察園內老師是否有情緒低落、失控或表示工作不堪負荷之情形，適時提供關懷並協助轉介申請諮商輔導服務；為讓各園了解如何善用檢核表，教育局未來也會辦理說明會，並組成「檢核諮詢輔導小組」，給予各園電話諮詢服務，後續也會針對園所填報內容進行到園關懷，並提供輔導及改進方式，使各園管理更臻完善，以提升教保服務人員及家長滿意度，可謂多贏局面。

教育局補充表示，檢核表一經公告後，曾接獲家長來電詢問並表示肯定，認為有助於家長了解園方為幼兒所做的努力。教育局籲請幼兒園應每2週自我檢核一次，並專卷保存3年，遇有異常，機敏處理並和家長保持溝通順暢，建立親師信賴感與品牌信譽。