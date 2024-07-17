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民間企業捐贈物資　台南收容動物大飽口福

▲家樂福文教基金會為持續幫動物之家毛孩加菜，與農業局動保處簽訂浪浪食物募集合作備忘錄，集結大台南6家家樂福量販門市，收集民眾捐贈飼料給台南市動物之家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲家樂福文教基金會為持續幫動物之家毛孩加菜，與農業局動保處簽訂浪浪食物募集合作備忘錄，集結大台南6家家樂福量販門市，收集民眾捐贈飼料給台南市動物之家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市所屬動物之家毛小孩，長期收受各單位不定期捐贈物資，財團法人家樂福文教基金會為持續幫動物之家毛孩加菜，與農業局動保處簽訂浪浪食物募集合作備忘錄，集結大台南6家家樂福量販門市，收集民眾捐贈飼料給台南市動物之家，讓毛孩們在日常也能享受幸福的生活。

▲家樂福文教基金會為持續幫動物之家毛孩加菜，與農業局動保處簽訂浪浪食物募集合作備忘錄，集結大台南6家家樂福量販門市，收集民眾捐贈飼料給台南市動物之家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

家樂福台南地區現階段所有量販門市中，皆設有「募集犬貓飼料花車平台」專區，民眾可直接於家樂福內購買犬貓食品，或捐贈家中寵物食品放置花車之上，待花車上物資滿載，家樂福便會通知動物之家前往載運，每一份民眾的愛心都將直送動物之家，2023至2024年6月底止，由此平台共收到約22.6公噸飼料。

▲家樂福文教基金會為持續幫動物之家毛孩加菜，與農業局動保處簽訂浪浪食物募集合作備忘錄，集結大台南6家家樂福量販門市，收集民眾捐贈飼料給台南市動物之家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另民間企業知名飼料品牌-希爾思寵物營養有限公司以及法國皇家寵物食品公司亦不定期捐贈飼料，使得收容所約有1200多頭毛孩可以享用到不同口味的飼料。除了收到上述平台食品捐贈外，也會收到民眾及企業捐贈的其他物資，例如小零食、毛毯、貓抓板、貓砂、籠子等，讓毛孩們單調的收容生活也可以盡情享受其他樂趣。

▲家樂福文教基金會為持續幫動物之家毛孩加菜，與農業局動保處簽訂浪浪食物募集合作備忘錄，集結大台南6家家樂福量販門市，收集民眾捐贈飼料給台南市動物之家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局動物防疫保護處將繼續努力為毛孩們提供更好的生活環境和福利，並感謝社會各界一同關注和支持收容所的浪浪們，一起寵愛行動捐物資溫暖毛孩心，更歡迎前往參觀本市動物之家灣裡站（台南市南區省躬里萬年路580巷92號）與善化站（台南市善化區昌隆里東勢寮1~19號）認養毛小孩。

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