韓國主流媒體報導黃偉哲韓國之行　台南知名度大幅提升

▲台南市長黃偉哲日前快閃韓國行銷台南愛文芒果，5噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄，火爆的買氣讓韓國大報如朝鮮日報、首爾新聞等媒體相繼報導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲日前快閃韓國行銷台南愛文芒果，登上韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live直播銷售，創下同時間高達27萬以上人次觀看、總觀看人次破200萬人次的紀錄，5噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄。

如此火爆的買氣讓韓國大報如朝鮮日報、首爾新聞等媒體相繼報導，新聞強調台南愛文芒果因新鮮甜美、口感適宜，逐漸受到韓國消費者的喜歡，在黃偉哲市長的用心下，台南的知名度也因此大幅推升。





韓國三大報之一的朝鮮日報，以半版的版面大篇幅報導黃偉哲市長此次的拓銷，文中提及台南近年開始深耕韓國作為芒果出口市場，而黃偉哲市長的直播達到了比去年更狂熱的銷售成績。記者也讚揚黃偉哲市長的親民形象，描述他親自宣傳台南農特產品，並在緊湊的出訪行程中，選擇廉航及平價旅館以節省公帑等，此外記者詳細報導了這次直播的情況。



韓國歷史最悠久的報紙首爾日報，也同樣刊出大篇幅報導，介紹了台南是台灣半導體重鎮，而黃偉哲市長則分析了台南能吸引台積電落腳的因素，並表達台南盼能跟韓國開展多方面交流的意願。





在報導中不管是提及愛文芒果在韓國直播買氣火爆，或是介紹台南科技產業發展以及對韓交流的相關議題，皆可讓韓國讀者一窺台南身為文化古都、農業大市與科技新城的兼容並蓄樣貌，對此，黃偉哲市長表示感謝。





台南市政府表示，韓國媒體不僅報導了黃偉哲市長此行的芒果行銷成果，也介紹了台南城市特色及高科技產業發展的成果，市府未來將繼續透過多元的行銷方式，為台南農特產品開拓更廣闊的國際銷售市場，提升台南在國際的能見度。