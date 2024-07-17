　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

韓國主流媒體報導黃偉哲韓國之行　台南知名度大幅提升

▲台南市長黃偉哲日前快閃韓國行銷台南愛文芒果，5噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄，火爆的買氣讓韓國大報如朝鮮日報、首爾新聞等媒體相繼報導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲日前快閃韓國行銷台南愛文芒果，5噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄，火爆的買氣讓韓國大報如朝鮮日報、首爾新聞等媒體相繼報導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲日前快閃韓國行銷台南愛文芒果，登上韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live直播銷售，創下同時間高達27萬以上人次觀看、總觀看人次破200萬人次的紀錄，5噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄。

如此火爆的買氣讓韓國大報如朝鮮日報、首爾新聞等媒體相繼報導，新聞強調台南愛文芒果因新鮮甜美、口感適宜，逐漸受到韓國消費者的喜歡，在黃偉哲市長的用心下，台南的知名度也因此大幅推升。

▲台南市長黃偉哲日前快閃韓國行銷台南愛文芒果，5噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄，火爆的買氣讓韓國大報如朝鮮日報、首爾新聞等媒體相繼報導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

韓國三大報之一的朝鮮日報，以半版的版面大篇幅報導黃偉哲市長此次的拓銷，文中提及台南近年開始深耕韓國作為芒果出口市場，而黃偉哲市長的直播達到了比去年更狂熱的銷售成績。記者也讚揚黃偉哲市長的親民形象，描述他親自宣傳台南農特產品，並在緊湊的出訪行程中，選擇廉航及平價旅館以節省公帑等，此外記者詳細報導了這次直播的情況。

韓國歷史最悠久的報紙首爾日報，也同樣刊出大篇幅報導，介紹了台南是台灣半導體重鎮，而黃偉哲市長則分析了台南能吸引台積電落腳的因素，並表達台南盼能跟韓國開展多方面交流的意願。

▲台南市長黃偉哲日前快閃韓國行銷台南愛文芒果，5噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄，火爆的買氣讓韓國大報如朝鮮日報、首爾新聞等媒體相繼報導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在報導中不管是提及愛文芒果在韓國直播買氣火爆，或是介紹台南科技產業發展以及對韓交流的相關議題，皆可讓韓國讀者一窺台南身為文化古都、農業大市與科技新城的兼容並蓄樣貌，對此，黃偉哲市長表示感謝。

▲台南市長黃偉哲日前快閃韓國行銷台南愛文芒果，5噸的備貨量更快速被韓國民眾搶購售罄，火爆的買氣讓韓國大報如朝鮮日報、首爾新聞等媒體相繼報導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，韓國媒體不僅報導了黃偉哲市長此行的芒果行銷成果，也介紹了台南城市特色及高科技產業發展的成果，市府未來將繼續透過多元的行銷方式，為台南農特產品開拓更廣闊的國際銷售市場，提升台南在國際的能見度。

ET快訊
快訊／除息大怒神！00929開盤最高填4成　垂淚收最低
舅舅亂倫15歲外甥女！　摩鐵激戰4hrs
快訊／川普放話嚇壞！台積電跌25元　台股大跌227點
韓女間諜被抓！　收受名牌包、大吃米其林
快訊／楊文科遭起訴！　包庇天坑建商惡性重大
口水女店員慘了！可不可告定「2律師背景曝光」
北市仁愛院區「照護員院內拉K」　鼻孔沾白粉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

父親節尋找「超級複製人」　屏東市公所歡迎親子攜手拿獎金

屏東縣府無人機親子夏令營　結合農業+海洋+魔法3大主題

韓國主流媒體報導黃偉哲韓國之行　台南知名度大幅提升

基市府攜手星宇航空公私協力　打造基隆火車站南站候車亭

「妃熊厲害，台南第一」Logo設計比賽　冠軍得主出爐

申辦成功！2026國際少年運動會花蓮盛大登場　2000選手競技交流

太平洋能高棒球節少棒與青少棒成績出爐　社會組20日登場

男生可以的我也行　7年級女生職訓變身冷凍空調達人

失明翁天氣太熱跌坐路旁　枋寮警即時伸援手...助他返家

試管男嬰產後護理之家窒息亡！家屬怒「滑手機餵奶」　院方回應

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

父親節尋找「超級複製人」　屏東市公所歡迎親子攜手拿獎金

屏東縣府無人機親子夏令營　結合農業+海洋+魔法3大主題

韓國主流媒體報導黃偉哲韓國之行　台南知名度大幅提升

基市府攜手星宇航空公私協力　打造基隆火車站南站候車亭

「妃熊厲害，台南第一」Logo設計比賽　冠軍得主出爐

申辦成功！2026國際少年運動會花蓮盛大登場　2000選手競技交流

太平洋能高棒球節少棒與青少棒成績出爐　社會組20日登場

男生可以的我也行　7年級女生職訓變身冷凍空調達人

失明翁天氣太熱跌坐路旁　枋寮警即時伸援手...助他返家

試管男嬰產後護理之家窒息亡！家屬怒「滑手機餵奶」　院方回應

桃機開站45年首傳槍聲！賓士拒檢硬撞落跑　警連開13槍鎖定疑犯

專家憂AI威脅人類　微軟副總裁：不擔心發生「魔鬼終結者」狀況

山田孝之詭異真面目曝光！《七夕之國》震撼轉折　她脫衣背全是傷

英超豪門曼聯竟輸挪威聯賽第11弱旅　主帥震怒：球員態度欠佳

日本H2A火箭49號機9／11升空　將搭載偵察衛星

開箱微軟美國總部！最美辦公室「樹屋」曝　台灣員工：福利很多

Ozone攻蛋前「見血渾身傷」！　團員崩潰爆哭：生不如死

《木曜4超玩》班底消失直播！　邰智源一人獨撐吐心聲：觀眾關心都是好事

強力噴泉突沖出！射穿6歲女童下體　「鮮血浸透4片衛生棉」進ICU

新北出口拓銷團前進土耳其　布局智慧城市、能源效率商機

「特大號」幼貓打針反應慢半拍　抽出來10秒後才叫：痛死我啦！

地方熱門新聞

試管男嬰在「產後護理之家」腦受損亡

嬰產後護理之家亡！家屬怒：滑手機餵奶

三重至鶯歌堤外便道完工　7／18中午開放通車

松鼠惹禍！高雄晚間35戶突停電　

第12次全國童軍大露營台南文化采風國內外童軍都說讚

7年級女生職訓變身冷凍空調達人

萬大電廠回收霧社水庫清淤泥沙　燒製小羊贈清境農場

用文化幣暢遊台南古蹟把古蹟限定商品帶回家

新北就業博覽會7／18登場　50家廠商提供1900職缺

戶政人員助癌末女復婚　她握拳表「願意」無憾離世

「妃熊厲害，台南第一」Logo設計比賽冠軍得主出爐

雲林觀光工廠聯合促銷　展現產品魅力

竹市趣野營7月20日登場

即／台南透天厝驚傳瓦斯氣爆起火

更多熱門

相關新聞

台南遠悅飯店1.1億賣同業　創區段今年最貴交易

台南遠悅飯店1.1億賣同業　創區段今年最貴交易

台南近年觀光發達，旅客絡繹不絕，飯店、旅館甚至一房難求。根據實價揭露，位於中西區「遠悅飯店」1月以總價1.17億元成交，新買家則是與「耀西文旅」同一負責人，近3年中西區旅店總價最貴交易。專家表示，單價15.7萬元，堪稱相當便宜。

快訊／台南男女受困住處電梯3天

快訊／台南男女受困住處電梯3天

越南韓式燒烤店爆炸 7人嚴重燒傷

越南韓式燒烤店爆炸 7人嚴重燒傷

落實光電申請案嚴審機制台南不再受理小二甲

落實光電申請案嚴審機制台南不再受理小二甲

第12次全國童軍大露營劃下句點期待再相會

第12次全國童軍大露營劃下句點期待再相會

關鍵字：

韓國主流媒體報導黃偉哲韓國台南知名度

讀者迴響

熱門新聞

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

快訊／台南男女受困住處電梯3天

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文

領錢了！明起15項給付接力入帳　185萬人平均領1.87萬元

全球最罕見鯨魚沖上海灘　人類未見過活體

直擊趙駿亞深夜帶吳婉君回家！共處3hrs爆熱戀

台南夫妻困自宅電梯3天！岳母驚聞「救命」嚇壞報警

台灣職籃大聯盟破局！　全因富邦蔡家第三代

救護車國道鳴笛被擋道！18歲癌末男撐不到家

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面