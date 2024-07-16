落實光電申請案嚴審機制台南不再受理小二甲　市府：不該因個案汙名化綠能！

▲因應企業治理RE100承諾的國際趨勢，台南市努力推動綠能，迎接高科技大廠進駐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對報導有關小二甲光電案，台南市政府表示，小兩甲例外的審查原則，是中央所訂全國一致性的規範，是制度問題，非台南所獨有，報導中所指個案已經進入司法程序，市府予以尊重並全力配合檢調調查，相信司法必會勿枉勿縱、懲戒不法！

台南市政府指出，目前台南已不再受理小二甲相關申請案件，以杜絕財團圈地種電等非法行為。市府強調，在農業部2020年7月底公告 「停止農地變更做太陽光電」政策後，市府隨即配合中央法令從嚴審查，有疑義退件者達49案；且自2023年3月起公告不再受理小二甲相關案件申請。此外，市府也推動跨局處合作把關、強化案場稽核，以防範違法事宜。市府並強調，不該因個別案件汙名化綠能！

台南市政府說明，自農業部2020年7月底公告政策「停止農地變更做太陽光電」後，台南市政府隨即於自2021年3月依照中央太陽光電設施使用興辦事業計畫審查作業要點，採公開、透明「聯合審查制度」，亦有數個縣市皆依此要點辦理，邀請專家學者進行審查，以避免個人意志專斷，決非一人之力可左右審查結果！後續，南市府結合廉政署、經濟部政風處、法務部調查局、台南市調查處及台南憲兵隊等單位於2021年5月13日共同辦理「綠能與廉政座談會」，藉此推動透明、廉潔綠能產業，避免不當外力介入。針對有疑義的申請案，退件數達49案。市府後續更於2023年3月起公告「不再受理小二甲相關申請案件」。

市府強調，市府決不容偽造、鑽漏洞等非法行爲，在檢調單位調查力暘階段，市府即全力配合偵辦。力暘因偽造土地使用同意書被起訴後，經濟部也發函給台電公司，在司法判決確認合法並取得電業執照前，不得支付其任何購電費用。

市府指出，為有效管理、杜絕相關情事再度發生，台南市政府自2021年3月起啟動跨局處合作，每個月定期召開會議，嚴格把關。市長黃偉哲特別要求加強光電案場稽核，「該開罰就開罰！」。光是2023年就廢止了9案漁電共生案場申請許可，10案移送地政機關裁罰。後續將持續跨局處合作，監督光電案場確實依法建置，並加強查核施工與營運案場是否有非法情形。

市府強調，不該因個別廠商違法、不實及偽造疑慮，污名化綠能，不該因陳凱凌案、力暘案對台南、甚至台灣推動綠能的努力造成傷害！推動綠電是近年國家永續發展目標，目前南科已是台灣年產值最高的科學園區，持續深耕台南的世界級大廠，包括台積電，在企業治理上都有RE100能源百分百再生的嚴肅承諾，因此，在守護土地、嚴格把關、加強稽查的前提下，台南市政府仍持續努力推動綠能，引領台南因應國際淨零趨勢、迎向先進科技產業。