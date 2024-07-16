快訊／台南男女受困住處電梯3天　消防人員搶救脫困送醫

▲台南市北區大興街１處民宅，16日晚上9時14分許，傳出有人受困電梯，消防人員前往救援送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區大興街１處民宅，16日晚上9時14分許，傳出有人受困電梯，台南市消防局119勤務中心據報，出動和緯、永華消防分隊及第六大隊消防人車前往救援，消防人員架梯進入屋內，將受困在電梯內的一對男女搶救脫困。

據了解，該對男女疑因電故障已受困3天，直到其岳母發現此事，而幫忙報案請求救援，消防人員基於安全考量，將2人送醫檢查，全案目前由警方調查了解中。