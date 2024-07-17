立院三讀通過刑事訴訟法修正　吳宗憲：檢調極需科技偵查

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者歐承翰／台北報導

立法院院會昨（16日）三讀通過《刑事訴訟法》部分條文修正案，增訂科技偵查辦案手法的「特殊強制處分」專章。據新增條文內容，調查必要時得使用GPS等科技方法去追蹤犯罪嫌疑人或被告等人的所在地位置，也可使用M化車用以調查通訊設備的位置等。對此，曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲憶起過往辦案經歷，他強調，在數位時代，科技偵查手段是打擊組織犯罪和詐騙集團的重要工具。

「工欲善其事，必先利其器」吳宗憲說，在數位科技時代下，檢調極需要科技偵查的法源依據 。

吳宗憲回憶過去從事檢察官工作20年，他指出，曾經辦了很多組織犯罪、詐騙集團，所以他很清楚，沒有這些科技偵查手段，根本無法追本溯源，進而瓦解集團核心，讓這些犯罪組織跟詐騙集團過分猖獗，造成社會亂象。

吳宗憲坦言，台灣在國際上，就像是在石器時代遇上高科技犯罪，科技設備沒有更新，刑度再怎麼加重也很難遏止犯罪。他也提到，這次修法中，已確保檢警調所為的科技偵查手段，是合法、合比例原則的；例如事前須經過法官審核、能偵查多久、事後通知調查人、給予救濟途徑等程序，將這些全都加以法制化，給民眾更全面的保障。

吳宗憲表示，此次的修法當中，「打擊犯罪、人權維護」皆有所兼顧，而「對好人更好、對壞人更壞」也是他所堅固的原則。他希望，司法院培養承審法官科技思維，並應與時俱進調整刑事訴訟法，回應數位科技時代下的犯罪懲治。

▼立法院三讀通過《刑事訴訟法》科技偵查專章。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）