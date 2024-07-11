鄭文燦裁定收押！　吳宗憲曝內幕：切莫忽視政治影響力

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

海基會前董事長鄭文燦，因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，11日桃園地院召開第三次聲押庭，經4小時的庭訊過後，桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見。對此，國民黨立委吳宗憲表示，「高院裁示鄭文燦的實質影響力，有其道理，而他們不方便說的，就由我來說清楚」，他肯定本件檢、調、審的專業，但請在判斷貪瀆案件時，切莫忽視政治力的實質影響。

吳宗憲指出，連路人都知道鄭文燦是大阿哥，這個外號一聽就知道絕非常人，否則怎麼可能在極短時間用極少見的2千元來湊出5百萬的交保金？離開桃園市市長職位才一年多的鄭文燦，他的人脈、資源就都無法再協助介入影響本案了嗎？換句話說，真的「難認有羈押必要性」嗎？

吳宗憲表示，鄭文燦前幾年當選新潮流組成的協會理事長，在此其中的成員臥虎藏龍，例如「兩岸國際」召集人是現任陸委會副主委梁文傑；「憲法法制」召集人就是此次幫鄭文燦訴訟律師鄧翊鴻，更何況中央政府上至總統；下至各部會首長，哪裡沒有新潮流的影子？政治人物和政黨的影響力，從來就不容小看。

吳宗憲提到，他在司法界打拚了幾十年，我國司法人員的辛苦和專業他從未有所質疑，但是現在踏入了政壇，卻是更深入地看到了我國政治勢力的影響力有多龐大，派系勢力盤根錯節、政治的觸手無孔不入，而這些都是無法直接呈現在承審法官的卷證中。但是，它的影響就不存在嗎？卷內沒有，就沒有關說？就沒有施壓？他認為，司法界的亂象也已經給了台灣人民明確的否定答案。尤其貪瀆案件，是情節複雜、結構性共犯的犯罪類型，具有高度隱密性，不易從外界窺視犯罪全貌，極需辦案經驗豐富，更需要對於官僚體系文化、政商關聯性有敏感度的司法官處理。

「而實質影響力，更不應限於是否在職」，吳宗憲說，像公務員服務法第16條，有規範「旋轉門條款」，3年內不得從事與原任職職務具密切關係之行為，就是為了迴避無形的影響力，也在在證明政商關係、人際往來，不會因為一離職就切斷。

